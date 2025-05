No Brasil, o sonho da casa própria é mais do que um projeto de vida, é um símbolo de pertencimento, estabilidade e dignidade. Para milhões de famílias, ter um lugar para chamar de seu significa escrever uma nova história, com raízes fincadas em solo firme. No entanto, esse sonho ainda está fora do alcance de muitos brasileiros. Com um déficit habitacional que ultrapassa os 6 milhões de domicílios, segundo a Fundação João Pinheiro, o país precisa de soluções concretas, criativas e humanas.

Para Thiago Ely, Executivo Comercial da MRV&CO, é nesse contexto que programas como o Minha Casa, Minha Vida e os chamados programas de moradia estaduais ganham protagonismo como ferramentas de transformação social. “Ao facilitar o acesso à moradia digna por meio de subsídios concedidos pelos governos estaduais, esses programas conseguem reduzir significativamente os valores de entrada, que muitas vezes são um dos principais obstáculos para a compra de um imóvel. O Minha Casa, Minha Vida tem sido uma política habitacional fundamental ao longo de seus 16 anos de existência, com mais de 8 milhões de moradias entregues em todo o país”, esclarece Ely.

Ao observarmos a realidade da capital paulista e da região metropolitana de Campinas, os números revelam um potencial ainda mais expressivo. “Por meio do programa Casa Paulista, o governo do estado oferece subsídios entre R$ 10 mil e R$ 16 mil para famílias com renda mensal de até R$ 4.554,00. Os dados demonstram o alcance e o impacto da iniciativa, já que 57,54% da população local se enquadra nos critérios do programa, e 94,6% do nosso estoque atual de imóveis na região está apto à sua utilização, representando uma verdadeira porta de entrada para a moradia digna”, relata o Diretor.

A MRV, maior construtora da América Latina, tem acompanhado de perto o impacto social e econômico de programas habitacionais que oferecem subsídios regionais. Atualmente, cerca de 60% dos estados onde a companhia atua contam com algum tipo de incentivo estadual vigente. Apenas em 2024, mais de 21% das vendas da empresa foram realizadas com o apoio desses programas. “Esses benefícios podem ser somados aos subsídios do programa federal Minha Casa, Minha Vida, ampliando significativamente o poder de compra das famílias e tornando o sonho da casa própria ainda mais acessível para a população de baixa e média renda”, afirma Thiago Ely.

A parceria entre o setor público e a iniciativa privada é fundamental para enfrentar os desafios habitacionais do Brasil com inteligência, sensibilidade e escala. Cada imóvel entregue com o apoio de programas habitacionais representa mais do que uma unidade vendida. Significa segurança, pertencimento e novas perspectivas de vida para milhares de brasileiros. “Estamos ao lado dos governos e da sociedade civil para facilitar o acesso à moradia com qualidade, dignidade e visão de longo prazo. Acreditamos que o caminho para um Brasil mais justo começa por uma porta que se abre — a da casa própria”, finaliza o Diretor Comercial.

Experiências como a do estado de São Paulo, com o programa Casa Paulista, mostram como os subsídios regionais podem se tornar instrumentos poderosos de transformação. A MRV acredita que esses exemplos devem servir de inspiração para o surgimento de novas iniciativas e para a evolução contínua das políticas públicas habitacionais em todo o país.

Sobre a MRV e a casa própria

Com 45 anos de mercado e o propósito de construir sonhos que transformam o mundo, a MRV é uma das cinco empresas que compõem o grupo MRV&CO. É considerada a maior construtora e incorporadora da América Latina, tendo como foco empreendimentos residenciais econômicos, com preços acessíveis para um público que busca o sonho da casa própria. A companhia já entregou mais de 500 mil chaves. Hoje, mais de 1,6 milhão de pessoas vivem em um imóvel construído pela MRV.

