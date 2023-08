Chico busca recursos pro Turismo junto ao GovSP

Chico busca recursos para o Turismo junto ao Governo de SP

O prefeito Chico Sardelli se reuniu, nesta segunda-feira (31), com o secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Roberto de Lucena, na sede da Secretaria, na capital paulista.

Ele esteve acompanhado da secretária municipal de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria; do secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão; do secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto; da diretora de Turismo de Americana, Roseli dos Santos e do chefe de gabinete da pasta, Djalma Coelho.

A busca pela certificação de Americana como MIT – Município de Interesse Turístico foi um dos assuntos em pauta, além de outros projetos e possíveis convênios e parcerias com o Estado para impulsionar o setor na cidade.

“Agradeço ao secretário Roberto pela recepção e oportunidade. Americana tem muitas atrações turísticas, prova disso são os eventos que têm atraído milhares de pessoas de toda a região. Vamos continuar trabalhando para ampliar cada vez mais o potencial turístico de nossa cidade”, disse Chico.

“Avançar no turismo é essencial para o crescimento de Americana, e estar no ranqueamento do MIT será um passo decisivo para alcançarmos nosso objetivo de potencializar as atrações turísticas e fomentar a economia local”, disse a secretária Marcia Gonzaga Faria.

Em junho, a prefeitura avançou no projeto de certificação como município de interesse turístico com dois projetos protocolados na Câmara Municipal, que atualizam o Plano Diretor de Turismo de Americana e a composição do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), medidas necessárias para a obtenção da classificação.

O Estado de São Paulo é composto por 140 municípios de interesse turístico e 70 estâncias turísticas. A classificação como Município de Interesse Turístico fortalece o desenvolvimento das regiões, viabilizando investimentos em infraestrutura e para o desenvolvimento turístico e fomentando a economia local.+++