Os prefeitos de Americana e Santa Bárbara, Chico Sardelli (PL) e Rafael Piovezan (PL), se posicionaram oficialmente nesta quinta-feira (20) contra a instalação de pedágios na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Ambos se reuniram com o secretário de Parcerias em Investimentos do Governo do Estado de São Paulo, Rafael Benini, para externar as preocupações com os impactos negativos aos cidadãos que transitam entre os municípios vizinhos.

Chico publicou vídeo no final de tarde se posicionando contra a instalação. Ele lembra que é um projeto do Governo do Estado em rodovia estadual e, portanto, a Prefeitura não pode intervir. “Mas infelizmente afeta diretamente a minha cidade de Americana. Por isso desde que tomei conhecimento do assunto estou em contato com os responsáveis e deixei claro hoje, em reunião o secretário estadual Benini. Não vou admitir que os americanenses paguem pedágios para circular na cidade ou ir e voltar até Santa Bárbara”, detalhou.

Piovezan divulgou que “junto de sua equipe, o secretário aceitou o convite e esteve no gabinete para que pudéssemos entender melhor a notícia que recebemos sobre a concessão da SP-304 – Rodovia Luiz de Queiroz e a instalação de pedágios nesta via. De forma clara externei que somos contrários à instalação do pedágio, pois a rodovia é rota de deslocamento diário de muitos trabalhadores da nossa cidade, principalmente entre Santa Bárbara d’Oeste e Americana”.

"O secretário nos ouviu e se comprometeu com as demandas que apresentamos", completou. O prefeito apontou ainda ações necessárias para as demais rodovias utilizadas pelos barbarenses, como a SP-135 – Rodovia Margarida da Graça Martins, a SP-306 – Rodovia Luís Ometto.

Documentos da Secretaria de Parcerias em Investimentos sobre a concessão de rodovias estaduais da chamada Rota Mogiana mostraram que o Estado pretende colocar pórticos de pedágio em três pontos da SP-304, nos dois sentidos: no quilômetro 122, em Americana; 144, em Santa Bárbara; e 154, em Piracicaba. A cobrança seria feita no formato Sistema Automático Livre, o chamado free flow, um modelo sem barreiras, cujo pagamento ocorre por meio de tags nos veículos, sem necessidade de parar numa cabine.

A expectativa é de que a instalação das estruturas ocorra em meados de maio de 2027.