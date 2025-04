Chico entrega praça de esportes no Portal de Americana

O prefeito Chico Sardelli inaugurou, nesta sexta-feira (11), a nova Praça de Esportes “Sofia Abrão”, localizada no bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana.

Com investimento total de mais de R$ 1 milhão, o espaço conta com ampla estrutura esportiva e diversas opções de lazer e atividades físicas. As obras foram executadas pelas secretarias de Esportes, de Planejamento, de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Urbanos.

Fala Chico

“É uma alegria enorme inaugurar mais esse espaço esportivo para a nossa população, uma praça que ficou linda, moderna, bem equipada, e representa exatamente o que queremos para Americana: mais qualidade de vida, lazer, saúde e bem-estar para todos. Acredito no esporte como ferramenta de transformação social e espero que esse local seja um ponto de encontro das famílias americanenses. Seguiremos trabalhando com carinho e dedicação pela nossa cidade, afirmou o prefeito.

A estrutura da nova Praça de Esportes conta com quatro quadras de areia, duas quadras de basquete 3×3, academia ao ar livre em aço inox, brinquedão, Espaço Pet Legal, área para quiosques, passeio público em concreto estampado, bebedouro e mobiliário urbano.

“Que felicidade estar aqui hoje inaugurando essa linda praça, construída do zero logo na entrada da nossa cidade. A região do Portal e todos os americanenses mereciam uma estrutura desse porte, que vai fazer a diferença no dia a dia da comunidade. Esse é o resultado de um trabalho sério, com união de forças e muito planejamento e empenho”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“Essa entrega é mais uma demonstração de que, quando há parceria e força de vontade entre todos os envolvidos, quem ganha é o cidadão americanense. A Praça Sofia Abrão é um presente para o bairro e para a cidade, e mostra o quanto estamos investindo na valorização dos nossos espaços públicos. Parabéns ao prefeito Chico e ao vice Odir por esse cuidado”, ressaltou o chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli.

A Praça de Esportes Sofia Abrão fica localizada entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. As intervenções fazem parte de uma série de melhorias nos espaços esportivos de Americana.

“A estrutura que estamos entregando hoje é uma das mais completas da nossa cidade. Com quadras de areia, basquete 3×3, academia, brinquedos para as crianças, espaço pet, é um espaço democrático, pensado para todas as idades. Tenho certeza que a praça será muito bem utilizada pela nossa população nos momentos de lazer. Continuaremos trabalhando intensamente e incentivando o esporte em Americana”, acrescentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

“A construção dessa praça nasceu do diálogo e do trabalho conjunto entre várias secretarias. Entregamos hoje um espaço de primeira qualidade, com infraestrutura moderna, funcional e que valoriza ainda mais essa região que fica logo na entrada da cidade. Isso é resultado de muito planejamento e compromisso com a população”, disse o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O investimento na construção da praça foi de R$ 1.084.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana, R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e mais R$ 110 mil oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).

Já a construção do Espaço Pet Legal tem investimento de R$ 56.315,52, provenientes de emendas impositivas dos vereadores Leco Soares (R$ 30 mil) e Lucas Leoncine (R$ 26.315,52).

“Além de toda a estrutura esportiva, a praça conta com um Espaço Pet Legal pensado para garantir conforto também aos nossos animais de estimação. Foi uma honra contribuir com esse projeto e ver que o cuidado com o meio ambiente e a preocupação com o bem-estar das pessoas caminharam lado a lado”, comentou secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

“Essa praça é resultado de um trabalho técnico e cuidadoso, feito por muitas mãos. Desde a terraplanagem do terreno até os últimos detalhes para a inauguração, tudo foi pensado para oferecer segurança, acessibilidade e conforto aos moradores. Estamos muito satisfeitos com o resultado”, finalizou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Durante a cerimônia, as autoridades entregaram uma homenagem aos familiares de Sofia Abrão, que dá nome à praça conforme a Lei nº 1.412 de 1975. Sofia foi mãe do ex-prefeito de Americana, Abrahim Abraham, e sempre colaborou com os mais necessitados no município.

Também estiveram presentes na inauguração o presidente da Câmara Municipal de Americana, Léo da Padaria, e os vereadores Thiago Brochi, Leco Soares, Lucas Leoncine, Levi Rossi, Pastor Miguel Pires e Renan de Angelo, além dos secretários municipais Eduardo Flores (Administração) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

Além da Praça de Esportes Sofia Abrão, a Prefeitura de Americana também já entregou, este ano, a reforma da Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no bairro Antônio Zanaga, e deve iniciar em breve a reforma do piso da quadra de basquete do ginásio da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro. No ano passado, a Administração entregou reformas em três praças de regiões diferentes do município: São Manoel, Nova Americana e Jardim Ipiranga.

