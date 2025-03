Chico lança pacotaço da cultura; agora sob a batuta de Ghizini

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta terça-feira (25), um pacotaço de ações para a Cultura da cidade. Foi criado o Programa Conexão Cultura para o patrocínio de eventos culturais e turísticos que fazem parte da programação da cidade, por meio de edital de chamamento público. A cerimônia foi realizada no hall de entrada do Teatro Municipal Lulu Benencase, no Jardim Girassol.

O programa tem por objetivo fomentar a produção cultural em Americana, criando uma nova vitrine para artistas e eventos realizados no município, por meio de mecanismos de captação de recursos privados.

O Programa Conexão Cultura promove e regulamenta o patrocínio de eventos que compõem o Calendário de Eventos 2025, elaborado pela Secretaria de Cultura e Turismo, por pessoas jurídicas legalmente constituídas, incluindo associações, entidades civis e organizações da sociedade civil. Como contrapartida ao apoio oferecido pelas pessoas jurídicas, será possível explorar a marca em peças publicitárias.

Chico fala do pacotaço

“Estamos muito felizes em anunciar uma nova forma de incentivar a produção artística de nossa cidade. Nosso novo edital de fomento a eventos culturais não apenas valoriza a rica diversidade cultural de Americana, mas também impulsiona o turismo e a economia local. Ao apoiar eventos culturais, estamos investindo em nossas tradições, em nossos artistas e em nossa identidade. Este edital representa uma oportunidade única para que grupos, artistas e organizações culturais possam apresentar suas propostas em eventos que refletem a criatividade e a paixão de nossa comunidade”, disse o prefeito Chico.

“Além de promover a cultura, essa iniciativa terá um impacto significativo no turismo. Eventos culturais atraem visitantes de diversas partes, gerando movimento em nossos hotéis, restaurantes e comércios locais. Isso significa mais empregos, mais renda e mais oportunidades para todos. Estamos criando um ciclo virtuoso que beneficia não apenas os artistas, mas toda a nossa população”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O Calendário de Eventos 2025 conta com dez grandes atrações previstas no edital e aptas à obtenção de patrocínio: “Rota Cervejeira de Americana”; “Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA)”; estreia do “Americana, Café & Viola”; “Rock Day Festival”; aniversário de 150 anos de Americana e Roteiro Gastronômico; Festival “Itália na Brasil”; a novidade “Festival Literário de Americana (Fliam)”; “Americana Fest Forró”, criado para celebrar a cultura nordestina em Americana; “Celebra Americana – Festival Gospel” e, por fim, “EnCantos e Luzes de Natal” (confira mais detalhes abaixo).

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, apresentou detalhes do Programa Conexão Cultura. “Quero ressaltar que este edital será acessível e inclusivo, garantindo que todos tenham oportunidade de participar e contribuir para o nosso cenário cultural. Estamos comprometidos em ouvir as vozes de todos os segmentos da sociedade, para que possamos construir um futuro cultural vibrante e diversificado. A cultura é um patrimônio que devemos preservar e promover e com este edital, vamos celebrar a arte, a música, o teatro e todas as formas de expressão que fazem parte de quem somos, atraindo visitantes e fortalecendo nossa economia”, destacou Ghizini.

O Programa Conexão Cultura garante às pessoas jurídicas a exposição das marcas de forma escalada, em redes sociais, material impresso, outdoors, veículos de imprensa etc., a exposição das marcas em materiais promocionais impressos e digitais, a oportunidade de interação direta com o público nos dias de evento, em um ambiente descontraído e acolhedor, com pessoas abertas a receber conteúdo, e o fortalecimento da imagem da empresa e marcas como apoiadoras da cultura e do turismo local.

Para cada evento, serão disponibilizadas cotas de patrocínio nas categorias Ouro, Prata, Bronze e Apoiador, alinhadas à proporção de investimentos. As propostas poderão ser apresentadas durante 45 dias a partir da data de publicação do edital no Diário Oficial do município, disponível em www.americana.sp.gov.br.

ROTA CERVEJEIRA DE AMERICANA

O 3º Rota Cervejeira de Americana é um dos eventos mais aguardados do ano e já faz parte do Calendário Oficial do Município de Americana, consolidando-se como um impulsionador do setor de cerveja artesanal e do turismo regional.

Realizado pela Prefeitura de Americana, em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com o apoio do Conselho Municipal do Turismo (Comtur) e da Região Turística Bem Viver, o evento oferece uma experiência completa que combina gastronomia, cultura, música e entretenimento.

Data: 23, 24 e 25 de maio, das 12 às 22h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Av. Brasil, 1.293

FEIRA AMBIENTAL MUNICIPAL DE AMERICANA (FEAMA)

A 4ª edição da Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) tem atividades e entretenimento para toda a família. Após o sucesso das edições anteriores, com público rotativo de mais de 14 mil pessoas, a FEAMA terá sua maior edição, já que vem se tornando o principal evento ambiental da região.

Idealizado pela Prefeitura de Americana através das secretarias de Meio Ambiente e de Cultura e Turismo, o evento é parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente e um espaço de diálogo que promove a conscientização ambiental através de vivências imersivas, exposições interativas e atividades educativas que destacam a importância da preservação ambiental e da biodiversidade.

Data: 31 de maio e 1 de junho, das 11 às 20h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Av. Brasil, 1.293

AMERICANA, CAFÉ & VIOLA

O “Americana, Café & Viola” é um evento itinerante que percorrerá diversos espaços naturais e ecológicos da cidade. A cada mês, uma nova localização será escolhida, proporcionando aos participantes a oportunidade de descobrir ou redescobrir diferentes paisagens e ambientes naturais que enriquecem o nosso município.

Esse evento propõe uma pausa na rotina urbana, oferecendo um café da manhã em cenários ecológicos, enquanto talentosos violeiros apresentam um repertório entre clássicos da música caipira e composições autorais inéditas. Uma verdadeira celebração das nossas raízes culturais em harmonia com a natureza. A programação é aberta a toda a família, garantindo uma manhã especial repleta de boa música e sabores da nossa terra.

Idealizado pela Prefeitura de Americana através da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento é mais uma novidade na programação do ano.

Datas e locais a serem divulgados.

ROCK DAY FESTIVAL

O 3º Rock Day traz novidades. É uma experiência que já conquistou seu lugar de destaque no Calendário Oficial de Americana, celebrando em grande estilo o Dia Mundial do Rock. O festival reúne um line-up com bandas consagradas dividindo o palco com talentos da região.

Idealizado pela Prefeitura de Americana, o Rock Day recebe dos veteranos que viveram a era de ouro do rock aos jovens que mantêm viva a chama deste movimento cultural.

Data: 11 e 12 de julho, das 12 às 22h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Av. Brasil, 1.293

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E ROTEIRO GASTRONÔMICO

O Roteiro Gastronômico é o maior evento de Americana e faz parte do Calendário Oficial da semana de comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 27 de agosto. Com uma programação de três dias, reúne o melhor em gastronomia, num concurso de sabores e muitos shows, de diversos estilos, tomando o portal de entrada da cidade.

Idealizado pela Prefeitura de Americana, o evento tem alto potencial turístico, uma vez que o 150º aniversário de Americana será o grande tema deste ano.

Data: 29 a 31 de agosto, das 12 às 22h

Local: Portal de entrada da cidade, Av. Antônio Pinto Duarte

FESTIVAL ITÁLIA NA BRASIL

A 2ª edição do Festival “Itália na Brasil” chega ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) com atividades, conhecimento e entretenimento para toda a família.

Após o sucesso da primeira edição, com público rotativo de mais de 10 mil pessoas, o festival italiano traz para 2025 novas ideias e atrações.

Idealizado pela Prefeitura de Americana, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento é parte das comemorações da migração italiana no Brasil.

Data: 20 e 21 de setembro, das 12 às 22h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Av. Brasil, 1.293

FESTIVAL LITERÁRIO DE AMERICANA (FLIAM)

A 1ª edição do Festival Literário de Americana (FLIAM) chega ao Centro de Cultura e Lazer (CCL) com atividades e entretenimento para toda a família.

O evento segue tendências de mercado e aguarda um público interessado em Cultura por seu apelo cultural, literário, musical e teatral.

Idealizado pela Prefeitura de Americana através das Secretaria de Cultura e Turismo e de Educação, o evento é mais uma novidade na agenda do ano.

Data: 11 e 12 de outubro, das 10 às 20h

Local: Centro de Cultura e Lazer (CCL), Av. Brasil, 1.293

AMERICANA FEST FORRÓ

O primeiro Americana Fest Forró será um evento que vai celebrar a cultura nordestina em Americana. O Centro Cívico será transformado em um verdadeiro pedaço do Nordeste, trazendo a alegria e as tradições desta importante região para a cultura brasileira.

O Fest Forró surge como uma tendência crescente de valorização das manifestações culturais regionais, seguindo o sucesso de grandes festivais adaptados ao contexto local.

Idealizado pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento é mais uma novidade na agenda do ano.

Data: 8 e 9 de novembro, das 10 às 22h

Local: Complexo do Centro Cívico, Rua Sergipe, 230

CELEBRA AMERICANA – FESTIVAL GOSPEL

O Celebra Americana é um festival gospel que vai reunir louvor, adoração e celebração da fé em um ambiente festivo e acolhedor. Com uma programação diversificada, o evento promete momentos de reflexão, música e comunhão.

Idealizado pela Prefeitura de Americana através da secretaria de Cultura e Turismo, o evento é mais uma novidade na agenda do ano.

Data: 25 de novembro, das 11 às 21h

Local: Complexo do Centro Cívico, Rua Sergipe, 230

ENCANTOS E LUZES DE NATAL

Essa será a quarta edição do EnCantos e Luzes de Natal, um evento pensado para resgatar a magia do Natal, trabalhando o imaginário das crianças e a nostalgia dos adultos. Com iluminações especiais em pontos icônicos da cidade, shows e árvore de Natal na praça, o evento proporciona uma experiência lúdica e envolvente para toda a família.

Idealizado pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento é sucesso de público na cidade.

Data: 9 a 20 de dezembro, das 11 às 21h

Local: Praça Hermann Muller e outros locais pela cidade

