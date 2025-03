Chico e Leco discutem Convênios e Gama com Leca, prefeita de Brotas

O prefeito Chico Sardelli recebeu, na tarde de sexta-feira (28), a prefeita de Brotas, Leca Berto, para apresentar informações sobre o trabalho da Secretaria de Convênios e da GAMA (Guarda Municipal de Americana).

O vice-prefeito Odir Demarchi e o vereador Leco Soares acompanharam a visita, assim como o secretário Vinícius Zerbetto. Em Americana, Leca esteve no gabinete do prefeito, na Secretaria de Gestão de Convênios e na sede da GAMA, onde conheceu a estrutura do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) da corporação.

Fala Chico

É sempre gratificante receber a visita de prefeitos e prefeitas de outros municípios, que vêm buscar informações e conhecer programas e serviços realizados em nossa cidade como forma de inspiração para suas gestões. Essa troca de experiências é sempre muito importante para oxigenar as ideias”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, apresentou as experiências e um panorama geral do trabalho desenvolvido na captação de recursos para a realização de obras e serviços em Americana, tanto internamente como junto a órgãos federais e estaduais.

Durante o encontro, o secretário fez uma explanação sobre a dinâmica de trabalho da pasta, incluindo as relações com o Legislativo e a tramitação dos processos que são revertidos em convênios.

“Americana tem se tornado referência nesse assunto, o que atrai cidades interessadas em seguir os protocolos técnicos para a assinatura de convênios. Isso é fruto dos projetos implementados com agilidade pela administração do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi, revertendo em melhorias para o cidadão”, destacou Zerbetto.

