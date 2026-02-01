O vereador Levi Rossi (PRD) acompanhou, nesta quinta-feira (29), o início das obras de recapeamento asfáltico e melhorias na infraestrutura urbana da Rua Valentin Feltrin, no bairro Santa Cruz, importante via de ligação entre a Avenida Geraldo Gobbo e os condomínios residenciais da região como o Villa Unitá Residencial, além de comércios locais.

A vistoria foi acompanhada pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, do vice-prefeito Odir Demarchi, e do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves. As intervenções incluem a fresagem do pavimento existente, aplicação da nova camada asfáltica e sinalização viária de solo.

O objetivo é proporcionar mais segurança e conforto aos motoristas e pedestres que transitam diariamente pela via. Os trabalhos devem ser concluídos ainda esta semana.

A melhoria atende a uma demanda antiga dos moradores, que há anos aguardavam melhorias nas condições da via, utilizada diariamente por centenas de pessoas. A obra contribui para o aumento da segurança viária, da mobilidade urbana e da qualidade de vida de quem reside e circula pelo local.

Segundo o vereador Levi Rossi, a obra representa uma resposta concreta às reivindicações da população. “Essa era uma demanda antiga dos moradores da região. Nosso mandato trabalhou para buscar os recursos necessários e hoje ver o início dessa obra confirma que o diálogo e o trabalho sério geram resultados para a cidade”, destacou.”

Investe R$ 600 mil

A obra faz parte de um investimento de R$ 600 mil com recursos provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo vereador Levi Rossi junto ao deputado estadual Oseias de Madureira. O pacote contemplou também o recapeamento asfáltico das ruas Antônio Gaiola e Antônio Cia, no mesmo bairro.

“Esse recapeamento é uma melhoria que impacta diretamente a vida de quem mora e circula por essa região. Rua em boas condições traz mais segurança, conforto e valorização do bairro. Nosso compromisso é cuidar da cidade, investir onde a população mais precisa e garantir que as melhorias cheguem aos bairros de forma contínua”, destacou o prefeito Chico.

“O recapeamento viário promove a requalificação funcional da via, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas e pedestres. A intervenção corrige desgastes do pavimento, contribui para a fluidez do trânsito e assegura maior durabilidade da estrutura viária, refletindo positivamente na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população”, acrescentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.