O prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entregaram na manhã deste sábado (28) o Residencial Janaína, no Jardim da Balsa 2, com 315 apartamentos.

A Prefeitura concedeu um total de R$ 1.945.000,00 em isenção de ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) às unidades, além de R$ 1.360.771,70 em isenção de outras taxas (saneamento, PGT e aprovação de projeto) por meio da classificação do empreendimento como habitação de interesse social.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O residencial conta com cinco torres de oito pavimentos cada, construídas com recursos dos governos estadual e federal, por meio de subsídios dos programas Casa Paulista – Carta de Crédito Imobiliário e Minha Casa Minha Vida, respectivamente. A construção do empreendimento foi executada pela Construtora Itajaí / Balsas Empreendimento.

Chico elogia Tarcísio

“O governador Tarcísio tem um olhar diferenciado para o estado de São Paulo e pela nossa região. Numa parceria público-privada, por meio da Construtora Itajaí, governos estadual, federal e municipal, foi possível viabilizar este empreendimento, contemplando 315 famílias. Hoje vocês realizaram um sonho, mais que uma moradia, significa dignidade. É uma vitória importante na vida de todos vocês”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

O governador Tarcísio também ressaltou as parcerias firmadas entre município e governos estadual e federal para a realização da conquista para as famílias. “Hoje as famílias estão realizando o sonho da casa própria. É mais uma etapa na vida de vocês e mais um passo de muitos que ainda virão. Agradeço a parceria com o prefeito Chico Sardelli, com o vice Odir Demarchi, o secretário Cezaretto, a Construtora Itajaí. Este empreendimento envolve dois programas importantes, incluindo a Casa Paulista e o Minha Casa Minha Vida, que se complementam. O condomínio ficou muito bonito. Espero que sejam muito felizes com a conquista”, disse o governador.

As unidades têm 47,63 m² e 49,22 m², com dois dormitórios, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço, banheiro social e sacada. O Residencial Janaína também oferece área de lazer com piscina, campo gramado, academia ao ar livre, playground e bicicletário.

A solenidade reuniu ainda o secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, como representante do Ministério das Cidades; o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco; o vice-prefeito Odir Demarchi; o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto; o chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, Franco Sardelli; os deputados estaduais Dirceu Dalben e Alex Madureira; os proprietários da Construtora Itajaí: Silvio de Almeida da Nogueira Neto e Luiz Antonio Zamperlini; o diretor da construtora, Carlos Ramires; e o gerente de Clientes e Negócios da Caixa Econômica Federal, Carlos Eduardo Amélio Gouveia; além dos prefeitos de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, e de Limeira, Murilo Félix.

“É muito gratificante participar deste momento e ver o resultado deste trabalho em conjunto com o governador Tarcísio, uma união de esforços para que hoje a gente possa ver a alegria das famílias em receber suas moradias dignas e seguras. É mais uma etapa da gestão Chico Sardelli para garantir a qualidade de vida à população”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O trabalho realizado pela Prefeitura, junto aos governos estadual e federal e à Construtora Itajaí, proporcionou a entrega deste sonho para as 315 famílias, que hoje são donas de seus imóveis. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança em nosso trabalho e ao governador Tarcísio pela parceria”, destacou o secretário Luiz Cezaretto.

Também participaram da entrega os vereadores Lucas Leoncine, Leco Soares, Marcos Caetano, Professora Juliana, Roberta Lima e Gutão do Lanche; os secretários municipais Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação), Diego Guidolin (Planejamento) e Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente); o presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Fábio Beretta Rossi.

Leia Mais notícias da cidade e região

Leia + sobre política regional