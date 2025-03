O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) autorizou a importação de um chimpanzé da Colômbia que foi resgatado em situação de maus tratos. Yoko chegou nesta segunda-feira (24) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). Ele ficará em um santuário de grandes primatas em Sorocaba, que deverá emitir um relatório do período de quarentena.

Por 30 dias, Yoko deverá ficar separado dos outros animais do local e sob a supervisão do veterinário responsável da instituição. Nesse período, ele será frequentemente monitorado quanto à ocorrência de sinais clínicos de doenças infectocontagiosas. De acordo com técnicos da Superintendência de Agricultura e Pecuária em São Paulo (SFA-SP), esse período poderá ser estendido, a critério da autoridade veterinária que vai acompanhar a investigação e resolução de suspeitas de doenças eventualmente reportadas pelo veterinário responsável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A equipe do Mapa em São Paulo está atenta para receber notificações caso aconteça alguma coisa, reportando intercorrências ao Departamento de Saúde Animal do Ministério.

Terminado o isolamento, quando não houver qualquer evidência de transmissão de doenças entre os animais isolados, Yoko se juntará ao grupo. O Mapa informa ainda que o chimpanzé deverá ser submetido a dois tratamentos de amplo espectro contra endo e ectoparasitas: um no início do período de isolamento e outro entre 3 a 5 dias do final desse período.

HISTÓRIA de Yoko

Yoko tem 38 anos e foi resgatado de narcotraficantes. Ele passou quase dois anos sozinho, depois que seus companheiros Chita e Pancho morreram com tiros, ao fugirem do Bioparque Ukumari, em 2023. A viagem ao Brasil começou na cidade de Pereira, na Colômbia. De lá ele seguiu para Bogotá e Campinas.

O primata vivia sob os cuidados de especialistas desde 2018, após ser resgatado de um narcotraficante que o treinou a imitar humanos. Ele vivia vestido, aprendeu a andar de bicicleta, fumar e se tornou viciado em televisão. Era o último grande primata vivendo em cativeiro na Colômbia.

Mais notícias da cidade e região