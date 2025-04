A PayJoy, fintech referência em crédito para pessoas de baixa renda em mercados emergentes, acaba de fechar uma parceria estratégica com a Infinix para expandir a oferta de smartphones no Brasil, permitindo que consumidores adquiram modelos modernos da marca de forma facilitada, sem a necessidade de altos limites de crédito.

O programa disponibiliza os mais recentes modelos da Infinix entre as faixas de preço de mil a R$ 1.500 – incluindo o Smart 9, Hot 50, Hot 50 Pro e Hot 50i – nos canais parceiros da PayJoy em todas as regiões do país.

A expectativa é que as opções de aparelhos de menor custo tenham maior procura, acompanhando a tendência do mercado brasileiro, que busca alternativas viáveis para ampliar o acesso à tecnologia de ponta.

“A PayJoy busca oferecer aos consumidores a melhor experiência possível, e a união com a Infinix, uma marca com um portfólio de produtos de alta qualidade, é fundamental para a nossa estratégia de crescimento”, afirma Wagner Mendonça, Country Manager da PayJoy no Brasil.

Com essa colaboração, a PayJoy reforça seu compromisso de ampliar a presença no cenário nacional e facilitar o acesso a smartphones modernos, promovendo inclusão digital e financeira.

Os smartphones estarão disponíveis dentro dos canais em que a empresa já opera e nas lojas parceiras, garantindo que mais pessoas possam usufruir de um modelo de financiamento sem burocracia.

Sobre a PayJoy

É uma fintech que visa democratizar o acesso à tecnologia e serviços financeiros para a população de baixa renda por meio do acesso ao crédito. Fundada em 2015 nos Estados Unidos e no Brasil desde 2019, a empresa já concedeu crédito a mais de 13 milhões de pessoas. Atualmente, está presente em 8 países, como México, África do Sul, Peru, Colômbia e Filipinas, e conta com mais de mil colaboradores em todo o mundo.

