Chinesa promete investir R$ 140 milhões e gerar 100 empregos em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou na tarde desta terça-feira (24) a instalação de uma planta da multinacional chinesa Yapp no município. A empresa é responsável por pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de sistemas de armazenamento de energia automotiva, com foco na produção de tanques de combustível para veículos híbridos, tecnologia da qual é a única detentora no Brasil.

O investimento na implantação da empresa em Americana é de aproximadamente R$ 140 milhões. A nova planta será instalada no bairro São Jerônimo, com 25 mil metros quadrados, e deve gerar cerca de 100 empregos diretos, além de 30 postos de trabalho indiretos nos setores de limpeza, cozinha e segurança. Com a operação em Americana, a Yapp visa alcançar a liderança do mercado nacional no segmento.

O prefeito Chico recebeu no Gabinete, no Paço Municipal, o diretor executivo da companhia, Edward Chen, e o gerente de planta da Yapp, Raul Cardoso.

Elogio à empresa chinesa

“A chegada da Yapp é uma conquista muito importante para Americana. Estamos falando de um investimento expressivo que demonstra a confiança de uma gigante internacional no potencial da nossa cidade. É mais desenvolvimento, mais empregos e mais oportunidades para a população”, destacou o prefeito Chico.

O vice-prefeito Odir Demarchi também enfatizou o impacto positivo da instalação da empresa. “Essa conquista reforça o trabalho que temos feito para tornar Americana um ambiente competitivo e atrativo para grandes investimentos. A cidade está preparada para crescer com responsabilidade e visão de futuro”, avaliou.

Para o chefe de gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, a implantação da Yapp simboliza a consolidação de um novo momento para Americana. “A presença da empresa confirma que estamos no caminho certo, com uma gestão que pensa no longo prazo e busca resultados concretos para transformar o município em um polo estratégico para novos negócios, inclusive na indústria”, argumentou.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, ressaltou a importância da confiança dos investidores. “O interesse da Yapp em se instalar aqui mostra que o nosso trabalho de prospecção e apoio ao setor produtivo tem dado resultado. É uma validação de que Americana tem estrutura, localização e mão de obra qualificada para receber grandes empresas”, reforçou.

Edward Chen, diretor geral da Yapp Brasil, destacou os fatores que levaram à escolha de Americana como destino do novo investimento. “Americana possui uma sólida base econômica, ambiente político estável e infraestrutura bem desenvolvida, demonstrando forte atratividade como um potencial destino de investimento. Ao mesmo tempo, a disponibilidade de mão de obra qualificada e o ambiente de negócios favorável são fatores altamente valorizados no processo de tomada de decisão que estamos conduzindo. Desde as etapas iniciais de estudo do projeto, temos recebido atenção contínua e respostas positivas por parte da Prefeitura, o que tem contribuído significativamente para criar uma base sólida para o avanço da implantação do projeto em Americana.”

A Yapp possui 19 unidades de produção na China e seis filiais fora do país, incluindo Estados Unidos, Europa e Índia. Conta, ainda, com sete centros de engenharia na China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. No Brasil, a Yapp chegou em 2017 e conta com duas fábricas: uma em Gravataí (RS) e outra em Guarulhos (SP).

