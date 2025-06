Chocolate, doce e roupa: presentes preferidos neste Dia dos Namorados

Chocolates e doces, seguido por vestuário, são os itens mais buscados pelo consumidor para presentes do Dia dos Namorados. Pesquisa do Sebrae-SP aponta que os chocolates são a preferência de 35% dos consumidores que compram de pequenos negócios, seguido por roupas, calçados e acessórios (35%) e produtos de cuidados pessoais (30%).

Ao todo, 351 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo serão beneficiados pela data. O gasto médio com presentes para compras em pequenos negócios será de aproximadamente R$ 250.

Os consumidores (49%) pretendem gastar mais com presentes do que no ano passado.

Os itens que mais influenciam a sua decisão de comprar produtos/serviços em pequenos negócios são preço (45%), qualidade dos produtos (36%) e ofertas e promoções (25%).

Dos 351 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo que devem se beneficiar com o Dia dos Namorados, 275 mil são Microempreendedores Individuais (MEIs) e 76 mil micro e pequenas empresas.

Chocolate, doce e qualidade

“Vemos que fatores como preço e qualidade do produto são essenciais. Por isso, é importante que os empreendedores façam uma boa programação de vendas e selecionem itens para promoções, combos, seguindo a preferência de seus clientes”, afirma Pedro João Gonçalves, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Na hora de pagar, o pix é a principal forma de pagamento – preferência de 62% das pessoas consultadas; o cartão de crédito vem em seguida, com 52% das intenções. O uso de cartão de débito deve ser utilizado por 43%; 76% dos consumidores pretendem pagar à vista.

A compra presencial tem a preferência de 60% dos consumidores; 22% pretendem comprar a maior parte presencialmente e um pouco pela internet; e 5% afirmaram que devem comprar totalmente pela internet.

