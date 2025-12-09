Medida visa à garantir segurança dos visitantes dos espaços públicos do município

Em razão da forte chuva desta terça-feira (9), o Parque Socioambiental Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e o OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago, ficarão fechados, nesta terça-feira (09/12). A medida da Prefeitura de Hortolândia foi tomada por razões de segurança e visa proteger os visitantes de eventuais acidentes.

A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, responsável pelos dois parques, ainda avalia quando será possível reabrir os espaços.