Medida da Prefeitura é válida para esta terça-feira (10/02)

Por questão de segurança, em razão das chuvas constantes nos últimos dias, dois parques socioambientais de Hortolândia, gerenciados pela Prefeitura, estarão fechados nesta terça-feira (10): o Pq. Irmã Dorothy Stang, no Jd. Nossa Senhora de Fátima, e OAPE (Observatório Ambiental Parque Escola), no Jd. Santa Clara do Lago.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, a medida é válida para todo o dia e foi tomada em razão das condições de solo encharcado e potencial risco à segurança de visitantes e funcionários. Além disso, atende ao disposto no Decreto Municipal que institui o Plano Preventivo de Contingência para fechamento temporário de parques públicos municipais durante períodos de instabilidade climática, especialmente o Art. 2º, que autoriza o fechamento dos parques nas seguintes situações:

I – iminência ou ocorrência de chuvas capazes de causar insegurança às estruturas e aos frequentadores, consideradas as características específicas de cada unidade;

A Administração Municipal orienta a população que visita os parques abertos, tais como o Chico Mendes e o GM Alexandre, que redobre os cuidados, evitando áreas com solo encharcado, caminhos escorregadios e locais com risco de instabilidade.

A reabertura dos parques será avaliada pelos gestores na próxima quarta-feira (11), considerando as questões climáticas e ambientais.