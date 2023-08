Chuveiros: como escolher o modelo ideal

Desempenhando um papel fundamental em nossa rotina diária, o chuveiro oferece

muito mais do que apenas uma maneira de nos mantermos limpos. Essencial dentro dos lares, ele nos proporciona sensações únicas e revigorantes para começar a manhã e traz o relaxamento e bem-estar necessários para descansarmos após um dia cheio. Seu uso é tão essencial que muitas vezes não percebemos como a escolha do modelo e tipo de instalação podem interferir diretamente em nossas vidas.

Entre as diversas possibilidades, um tipo de chuveiro que vem ganhando cada vez mais popularidade e espaço nos lares brasileiros, são os modelos que possibilitam a instalação a gás ou com aquecimento solar. Item de destaque junto ao atual perfil dos novos empreendimentos imobiliários, os modelos de chuveiro mostram seu design versátil, eficiência e praticidade.

Para a Celite, marca que entende o DNA do banheiro brasileiro, a excelência no design e o desempenho e tecnologia dos chuveiros que compõem o seu portfólio fazem total diferença na rotina. “Diferente dos chuveiros elétricos, os chuveiros Celite se destacam por propiciar ainda mais conforto para o usuário. Além de se tratar de chuveiros democráticos e de fácil instalação, os nossos modelos têm acompanhado as mudanças nos lares brasileiros e contam com formatos e tecnologias que se adaptam bem aos mais diversos estilos de vida e de banheiro”, afirma Aline Pereira, gerente de marketing da Roca Brasil.

Esse tipo de chuveiro possui particularidades, vantagens, modelos e sistemas de aquecimento bem distintos do tradicional chuveiro elétrico. Pensando nisso, a Celite preparou um verdadeiro guia para quem deseja entender melhor sobre o assunto e escolher de vez o seu modelo ideal. Confira!

Sistemas de aquecimento

Com um visual slim e moderno, o chuveiro da linha Elite é uma excelente escolha para quem busca um banho ainda mais relaxante. O modelo acompanha o braço que liga a saída de água da parede até o chuveiro. | Foto: Divulgação Celite

Diferente dos chuveiros elétricos, onde a água é aquecida por uma resistência dentro do próprio aparelho com o auxílio da eletricidade, os chuveiros Celite podem ser aquecidos por dois sistemas diferentes: de passagem ou de acumulação. O sistema de aquecimento de passagem, conhecido também como sistema de aquecimento instantâneo, pode funcionar utilizando eletricidade ou gás como fonte de energia. O funcionamento é simples: basicamente a água fria entra pelo aquecedor, que a aquece conforme temperatura definida e distribui pela tubulação a água quente até cada ponto de consumo. Este tipo de aquecedor é instalado geralmente na área de serviço.

Entre os seus atributos do chuveiro Life estão as bordas finas e as amplas saídas de água, que proporcionam um banho ainda mais relaxante e confortável | Fotos: Divulgação Celite

Já os aquecedores com o sistema de acumulação podem ser a gás, solares ou elétricos. Nestes casos, há um tanque isolado termicamente que aquece e é o responsável por manter a água a uma determinada temperatura, de onde é direcionada aos pontos de consumo. Geralmente, as casas que optam por aquecedores solares contam com um outro sistema de aquecimento que pode ser acionado em os dias nublados para gerar água quente Após entender como funcionam os dois sistemas de aquecimento que podem aquecer a água do seu banho. Confira alguns dos modelos de chuveiros da Celite que irão tornar esse momento ainda mais confortável e prazeroso! Master – chuveiro autolimpante

Foto: Divulgação Celite

Com sistema autolimpante, onde os crivos são limpos a cada ciclo de abertura e fechamento do chuveiro, o modelo Master é uma novidade da Celite. O sistema evita os entupimentos que comumente ocorrem por conta dos minerais encontrados na água, proveniente das empresas de abastecimento e saneamento. “Com o autolimpante, o usuário elimina o incômodo de perceber que o jato do chuveiro está menor e, com isso, perder a qualidade do seu banho“, detalha a gerente de marketing da marca.

Os crivos, que são esses pequenos orifícios por onde sai a água, se recolhem durante o fechamento do chuveiro. Com esta ação mecânica, as impurezas da água são eliminadas no uso do produto | Foto: Divulgação Celite

O sistema autolimpante funciona por meio de molas em que os crivos retráteis são empurrados com a pressão da água. Ao fechar a água, este sistema se retrai e volta para a posição inicial. Ou seja, o próprio jato de água expulsa as partículas removidas a cada ciclo de abertura e fechamento do chuveiro. Com um acabamento incomparável – que reforça a excelência de produção de Celite -, e garantia exclusiva de 10 anos, o produto proporciona ao consumidor a certeza de banhos relaxantes e um produto longevo. Disponível no acabamento cromado e Preto Matte – High Coat®. Chuveiro Celite Basic

Com design versátil e que se adapta aos mais diferentes estilos de projetos de banheiro, o chuveiro Basic é garantia de um banho aprazível por conta da ampla saída de água | Foto: Divulgação Celite

Perfeito para um banho relaxante com um modelo de alta pressão, que traz sensação de força de água e vazão correta, o chuveiro Celite Basic é equipado com um sistema de crivos duráveis e fáceis de serem higienizados, permitindo que a água saia do chuveiro com muito mais robustez e mantenha a intensidade durante sua utilização. Proporciona um banho com volume, mas com baixo consumo de água, em comparação aos concorrentes, devido ao seu restritor de vazão.

Chuveiro Basic, com ducha manual, é um aliado das famílias na hora do banho | Foto: Divulgação Celite

Este modelo de chuveiro conta com a ducha manual para proporcionar diferentes banhos. Leve e ergonômico, conta com desviador livre de vazamentos, o que representa uma troca de jatos de chuveiro para ducha manual completa e sem gotejamento. Disponível no acabamento cromado e Preto Matte – High Coat®. Chuveiro Flow

Foto: Divulgação Celite

Transformando o banheiro em um ambiente prático e moderno, o modelo de chuveiro redondo Flow, com 200 mm de diâmetro, conta com 2 tipos de jatos. É possível escolher o modo mais concentrado e direcionado, tanto para banhos intensos, como para o modo chuva. Neste segundo, os jatos ocupam uma maior área do produto, com a água mais leve, trazem a relaxante sensação de um banho de chuva. Os jatos uniformes proporcionam ainda uma massagem terapêutica na cabeça e nas costas, contribuindo para o alívio das tensões. O tipo de banho é definido na parte superior do chuveiro. Basta girar e pronto!

Detalhe do chuveiro Flow: Com 2 tipos de jatos, é possível ver os crivos mais largos, responsáveis pelo modo de banho intenso, e os crivos menores que são acionados no modo chuva. | Foto: Divulgação Celite

Disponível no acabamento cromado e Preto Matte – High Coat®. Chuveiro Smart

Com design versátil, o chuveiro Smart proporciona facilidade de adaptação aos projetos de qualquer estilo ou tamanho de banheiro. | Foto: Divulgação Celite

Aos que desejam aliar conforto e economia, os chuveiros da linha Smart são os mais recomendados. Com 80 mm de diâmetro, é um excelente aliado para banheiros compactos, além de proporcionar um banho confortável e relaxante.

Foto: Divulgação Celite

Disponíveis em duas opções – com ou sem ducha manual –, o chuveiro possui sistema de crivos de silicone que permite a fácil limpeza do produto. Sua ducha manual facilita o banho em crianças, e é uma ótima solução para aqueles dias em que não se deseja lavar o cabelo. A ducha proporciona o mesmo conforto do banho do chuveiro de parede, pois possui o mesmo diâmetro de 80 mm. Sobre a Celite Está presente na memória e na rotina dos brasileiros desde 1941. Uma das primeiras indústrias de louças sanitárias do Brasil, a Celite foi fundada em 1941, com o nome de Porcelite, em São Paulo. Em 1968, já como Celite, iniciou o processo de expansão para Minas Gerais, inaugurando fábrica em Santa Luzia. Em 1982, com a compra do parque industrial de Recife/PE, transformou-se na mais moderna fábrica de louças sanitárias da América Latina. Em 1988, alçou o grande marco da internacionalização com a construção da Vila Olímpica de Seul e a exportação de peças para Estados Unidos, Canadá e Europa. Adquirida em 1996 pelo grupo suíço Laufen, que em 1999 passou a pertencer ao grupo espanhol Roca, a Celite faz parte da Roca Brasil, líder no segmento nacional de louças sanitárias. E os investimentos nas plataformas continuam: em 2010, a plataforma de metais, em 2014 de móveis e, em 2018, a fábrica de assentos sanitários.

