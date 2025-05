Ciclismo 'leve' como terapia ganha força na região

O ciclismo como terapia leve tem ganhado força na região. Nada de grandes trilhas ou ‘esticadas’ de dezenas de quilômetros. Na opinião de Fabiano Galdino, a força do esporte como terapia não está relacionado a grandes esforços, mas sim ao sair de casa, respirar ao ar livre e exercício leve.

As pessoas enfrentam traumas diversos e lutos e o stress do dia a dia e estava e o ciclismo ajuda muito. Galdino luta contra a depressão usando também o ciclismo amador para ajudá-lo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele também é terapeuta e tem recomendado aos pacientes que comecem a exercícios leves com bike para aliviar as dores do dia a dia. “Não precisa ir longe, nem fazer grandes aventuras. Apenas uma volta no bairro e explorar a redondeza já ajuda bastante”, disse.

Ciclismo e estar ao ar livre

Ele ainda alerta que estar ao ar livre faz muito bem pra mente “Eu sempre digo que não é só para fazer (bike) porque é gostoso fazer, mas aproveitar o estar ao ar livre as vezes é melhor que academia dependendo o perfil da pessoa”.

Leia + Sobre todos os Esportes