Dois vídeos mostram uma briga de trânsito que terminou mal para a ciclista. Ela foi atropelada por uma caminhonete, mas os vídeos mostram ela e um caminhoneiro ‘se gravando’ e se acusando mutuamente de atrapalhar um ao outro.

Vídeo 1- a versão do caminhoneiro

Vídeo2- da ciclista

O caso aconteceu em Campo Grande (MS) e ganhou repercussão nacional por conta do inusitado de os dois terem se gravado e postado nas redes.

A moça atropelada nesta quinta-feira (8) na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, alega ter sido perseguida por dois motoristas ao longo de cerca de dois quilômetros antes de ser atingida no cruzamento com a Rua Adhemar Sobral. A informação consta em áudio enviado por ela a amigos – cuja autoria foi confirmada à reportagem pelo advogado Jean Carlos Cabreira – que acompanha o caso.

De acordo com a mensagem da ciclista, ela pedalava pela faixa de rolamento da direita, onde não há acostamento nem recuo para ciclistas. Ela relatou que começou a gravar os veículos porque tentavam fechá-la durante o trajeto. Um dos motoristas teria jogado a caminhonete contra ela de forma intencional. “Eles vieram me apavorando no trânsito mesmo. Tá aí a filmagem”, disse no áudio, enviado diretamente do hospital.

