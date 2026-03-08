As atividades de 2026 da Cidade Mirim de Trânsito “Álvaro de Souza Teixeira” tiveram início nesta quarta-feira (4). Alunos da ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”, do bairro Planalto do Sol, visitaram o espaço e receberam orientações sobre direitos e deveres no trânsito.

Durante a visita, os estudantes também colocaram em prática o que aprenderam na mini-cidade, atuando como pedestres, agentes de trânsito, ciclistas e motoristas na frota mirim, composta por carros elétricos, bicicletas e motocicletas.

Ao final da atividade, os participantes receberam certificado de participação e a carteira de habilitação mirim, com o objetivo de fortalecer o sentimento de responsabilidade no trânsito e cidadania, levando conhecimento e reflexão aos colegas e familiares.

Iniciativa

A iniciativa da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran) e de Educação, é referência no segmento. O espaço já recebeu a visita de representantes do Governo Federal, por meio dos ministérios da Saúde e das Cidades, para levantamento de informações com o objetivo de avaliar a implantação do projeto em outros municípios do país, além de visitas de representantes de diversas cidades do Estado de São Paulo e de outras regiões do Brasil.

Escolas públicas e particulares, além de entidades de Santa Bárbara d’Oeste e de outras cidades, podem agendar visitas gratuitamente pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3463-5233.