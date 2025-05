Os municípios da região (Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré) registraram diminuição na quantidade de acidentes com animais peçonhentos – como abelhas, aranhas, cobras (serpentes), escorpiões e lagartas. Americana teve 572 acidentes em 2023, 525 em 2024 e 139 até o momento em 2025.

Nova Odessa registrou 119 ocorrências no ano retrasado, 94 no passado e 20 neste ano. Santa Bárbara contabilizou 419 casos acidentais em 2023, 367 em 2024 e 94 até agora em 2025. E em Sumaré houve 405 acidentes no ano retrasado, 380 no ano passado e 162 em 2025. Os dados fazem parte do painel de monitoramento de acidentes com animais peçonhentos, do Governo do Estado, lançado na semana passada.

Os ataques de escorpião lideram as estatísticas e respondem por entre 70% e 85% dos casos, conforme o ano e a cidade. No período analisado, a queda foi de 8,2% em Americana, 12,4% em Santa Bárbara, 21% em Nova Odessa e 6,2% em Sumaré. No entanto, o município sumareense – 2º ou 3º entre as cidades nos anos anteriores – agora lidera em 2025 com a maior quantidade de casos.

Fatores

Especialistas citam que o aparecimento de escorpiões ocorre por fatores como o crescimento urbano e, com isso, a facilidade em obter alimento, a reprodução rápida e questões climáticas e os tipos de solo. Alguns municípios possuem programas de controle de carrapatos e escorpiões, contendo orientações sobre as medidas preventivas para o controle de acidentes e de infestação por escorpiões. Principalmente Americana tem serviço de captura noturna dos animais em cemitérios municipais e outras áreas proliferadas.

Além disso, trabalhos nos órgãos de saneamento – DAEs (Departamentos de Água e Esgoto), Coden Ambiental e BRK Ambiental – nas redes de esgoto promovem o controle de baratas, principal alimento e chamariz dos escorpiões. A popular ‘desbaratização’ colabora e as fiscalizações das Vigilâncias Ambientais ocorrem a partir de denúncias feitas pela população, com a notificação dos locais e ações de combate nos possíveis criadouros dos animais.

Piracicaba lidera no Estado

Municípios próximos da região estão no topo do ranking do Estado de São Paulo. Piracicaba fechou 2024 como a cidade paulista com maior número de acidentes com animais peçonhentos. Foram 1.834 registros na metrópole regional. A maioria das ocorrências se deu com escorpiões e envolvendo pessoas entre 20 e 39 anos. No ranking estadual, aparecem na sequência as cidades de Ribeirão Preto, com 1.579 casos, e Campinas, com 1.326.