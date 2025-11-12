Cinco cães adultos sob os cuidados da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré ganharam um novo lar nesta semana. Os animais (Sharpei, Negão, Branco, Maju e Valente) — foram adotados e iniciam agora uma nova fase de vida, cercados de afeto e segurança.

Cada um deles representa uma história de superação e recomeço. O Negão, por exemplo, foi resgatado das ruas e chegou à secretaria arisco, com dificuldade de convivência com outros animais. Após acompanhamento e cuidados da equipe técnica, recuperou a confiança e pôde ser adotado. O Sharpei, conhecido pelo porte e energia marcantes, também recebeu uma nova chance e segue agora com sua família adotiva.

Branco, um pitbull dócil e brincalhão, encantou os visitantes do abrigo com seu olhar doce e comportamento afetuoso. Sua adoção representa não apenas um novo lar, mas também o início de uma convivência marcada pela lealdade e pelo carinho.

Entre as histórias mais emocionantes estão as de Maju e Valente. Maju foi acolhida com seus cinco filhotes, todos posteriormente adotados. Já castrada e recuperada, ela também encontrou uma nova família. O cão Valente, por sua vez, chegou debilitado e sem forças, mas recuperou-se com apoio dos veterinários e cuidadores, tornando-se símbolo de resistência e esperança.

Adoção responsável

O secretário municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Thiago Bueno, destacou o impacto da adoção responsável. “A adoção é um ato de amor que transforma vidas. Quando uma família acolhe um cão adulto, está oferecendo uma segunda chance a um animal que, muitas vezes, esperou por muito tempo. O retorno é enorme, pois eles retribuem com amor, lealdade e gratidão”, disse.

A secretária-adjunta, Edileine Guiraldelli, também reforçou os benefícios dessa decisão. “Os cães adultos se adaptam com facilidade e costumam ter comportamento equilibrado. A adoção responsável é fundamental para reduzir o número de animais nos abrigos e garantir o bem-estar de cada um deles”.

A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal de Sumaré está localizada na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, nº 651, Parque Franceschini, e oferece consultas veterinárias gratuitas aos moradores da cidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 13h30 às 15h, com foco na saúde e qualidade de vida dos animais. O serviço não realiza atendimentos de emergência.