Encontrar um lar vai muito além de ter um teto: é sobre uma nova chance de carinho e atenção. Neste mês de agosto, o Tivoli Shopping abraça essa causa com ainda mais força e realiza edições semanais do Adote um Pet, criando um espaço de encontro entre animais que aguardam por um lar e famílias dispostas a oferecer amor incondicional. Nesta quarta-feira, dia 13, cinco cães e dois gatos estão prontos para transformar e serem transformados pela adoção responsável.

A iniciativa, que já acontece há anos no Tivoli, reforça a importância da posse responsável e a conscientização sobre o alto número de animais abandonados na região.“Sabemos que cada adoção transforma não só a vida do animal, mas também da família que o acolhe. Ao realizar a feira semanalmente durante o mês de agosto, ampliamos o alcance do projeto e aumentamos as chances de proporcionar um novo começo para esses cães e gatos”, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Nesta semana, estarão disponíveis para adoção cinco cães e dois gatos, todos prontos para receber muito carinho. A ação acontece em parceria com a ONG SOS Animais e o Centro de Controle de Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste, que fazem um trabalho essencial no resgate, cuidado e preparação desses animais para adoção.

Os interessados em adotar um pet durante a iniciativa passam por uma breve entrevista, garantindo que o pet seja entregue a um lar preparado e comprometido.Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade.

Além disso, quem adota um pet na ação que acontece no Tivoli ganha um brinde especial da Loja Cobasi – que apoia a iniciativa – e, também garante descontos exclusivos para a compra do enxoval do novo amigo.

📍 SERVIÇO

Adote um Pet – edição especial de agosto

📅 Quando: 13 de agosto de 2025

⏰ Horário: a partir das 19h

📍 Local: em frente à Cobasi – Tivoli Shopping