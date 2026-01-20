Polícia Militar realizou ações entre a segunda-feira (19) e a madrugada desta terça (20)

Cinco pessoas foram presas em ações distintas atendidas pelo 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPMI) entre a segunda (19) e a madrugada desta terça-feira (20) em Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa. Os casos envolvem violência doméstica, captura de procurados pela Justiça e furto, com destaque para duas prisões relacionadas a agressões no ambiente familiar.

Em Sumaré, duas ocorrências de violência doméstica terminaram com os autores presos. Na manhã de segunda-feira (19), no bairro Santa Terezinha, a PM foi acionada após uma idosa relatar que o neto, mesmo com medida protetiva de urgência vigente, comparecia repetidamente à residência para pedir dinheiro para compra de drogas. O suspeito foi localizado nas imediações, tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi detido e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso.

Já na madrugada de terça-feira (20), no bairro João Paulo II, uma mulher denunciou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, que teria invadido a residência, feito ameaças e praticado enforcamento. O homem foi encontrado em visível estado de embriaguez e conduzido ao Plantão Policial, onde ficou preso.

Em Hortolândia, na noite de segunda-feira (19), durante averiguação de atitude suspeita na Avenida Brasil, no Jardim Amanda, a PM abordou um indivíduo com uma porção de maconha para consumo pessoal. Em consulta aos sistemas, foi constatado mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pela Justiça de Minas Gerais. O suspeito foi preso e encaminhado ao Plantão Policial.

Ainda em Sumaré, na Vila Vale, outro homem foi preso após abordagem policial na noite de segunda-feira (19). Apesar de nada ilícito ser localizado, a consulta revelou que ele estava evadido da Justiça, com mandado de prisão por furto (artigo 155 do Código Penal).

Em Nova Odessa, na madrugada de terça-feira (20), um indivíduo foi preso por furto após ser abordado na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, no Jardim Eneides. Ele carregava uma bateria automotiva dentro de uma mochila preta. O até então suspeito demonstrou nervosismo e acelerou o deslocamento ao notar a presença policial.

Diligências apontaram um caminhão próximo sem a bateria, e o proprietário confirmou a subtração do produto. O suspeito foi levado à delegacia e permaneceu preso. Todas as ocorrências foram apresentadas às autoridades policiais, e os envolvidos ficaram à disposição da Justiça.