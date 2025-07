Começa, nesta quarta-feira (2), a programação de julho do Cine Biblioteca, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, que fica na Praça Comendador Müller, no Centro. As sessões começam sempre às 14h e a participação é gratuita, sem inscrição prévia. Todos os filmes têm classificação livre.

Nesta quarta, será exibida a animação “Moana 2” (2024), que traz a personagem em uma nova aventura para atender o chamado de seus ancestrais. No dia 16, é a vez de “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” (2025) apresentar o menino e seus amigos em uma jornada para evitar que Dotô Agripino derrube a goiabeira de Nhô Lau para construir uma estrada.

No dia 23, o público confere o longa-metragem “O Homem-Cão” (2025), resultado de uma cirurgia entre um cão policial e seu dono, um policial humano, após os dois se ferirem em serviço. Para fechar a programação, no dia 30 será exibido “Um Filme Minecraft”, uma aventura baseada no jogo homônimo.

“O Cine Biblioteca promove acesso à sétima arte e apresenta títulos de qualidade, em uma programação atualizada e gratuita. Convido as famílias a prestigiarem e curtirem juntos essa opção nas férias escolares”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.