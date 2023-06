Veja a programação da semana para os cinemas do Tivoli Shopping e ParkCity Sumaré.

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Animação – Dublado – 10 Anos – Duração: 140min.

Sequência do longa animado de 2018, em que o jovem Miles Morales ganha poderes aracnídeos e

encontra diversas outras versões do Aranha vindas de diferentes dimensões.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h10 – 18h50

Sáb., Dom., Feriado: 13h30 – 16h10 – 18h50

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – THE FLASH – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 144min.

The Flash é o filme solo do herói estrelado pelo ator Ezra Miller. Todo mundo já pensou em voltar no

tempo para mudar alguma coisa que incomodou a vida, é por isso que Flash decide fazer o mesmo.

Depois dos eventos de Liga da Justiça, Barry Allen decide viajar no tempo para evitar o assassinato de

sua mãe, pelo qual seu pai foi injustamente condenado à cadeia. O que ele não imaginava seria que sua

atitude teria consequências catastróficas para o universo. Ao voltar no tempo, Allen se vê em um efeito

borboleta e começa a viajar entre mundos diferentes do seu. Para voltar para seu plano original, Flash

contará com a ajuda de versões de heróis que já conheceu, incluindo versões do Batman que já são

conhecidas (Michael Keaton e Ben Affleck), para evitar mais quebras entre universos e voltar ao normal.

Baseado livremente na HQ “Flashpoint”.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 21h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – THE FLASH (ATMOS) DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 144min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h50 – 19h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – A PEQUENA SEREIA – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – 10 Anos – Duração: 135min.

Remake live action do clássico desenho animado “A Pequena Sereia”, de 1989, da Disney. A caçula das

filhas do Rei Tritão (Javier Bardem), Ariel (Halle Bailey) é uma bela e espirituosa jovem sereia com sede

de aventura. Desejando descobrir mais sobre o mundo além do mar, Ariel visita a superfície e se

apaixona intensamente pelo arrojado Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), ao salvá-lo de um naufrágio. Mas

para procurá-lo em terra firme e se aproximar do príncipe humano, a sereia pede ajuda à bruxa do mar,

Úrsula (Melissa McCarthy), e aceita ceder sua voz para que a feiticeira lhe dê pernas. Agora, ela terá o

desafio de se comunicar com o rapaz ao experimentar a vida em terra firme, além de entrar em conflito

com os valores de sua família.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h20

Sáb., Dom., Feriado: 13h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – TRANSFORMERS (DUB) O DESPERTAR DAS FERAS (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 127min.

Transformers: O Despertar das Feras traz mais uma aventura épica pelo universo dos transformers.

Ambientada nos anos 1990, o filme apresentará os Maximals, Predacons e Terrorcons à batalha existente

na Terra entre Autobots e Decepticons.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VELOZES E FURIOSOS 10 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 141min.

No décimo filme da série Velozes & Furiosos e último da nova trilogia (Velozes 8, 9 e 10), ao longo de

muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família

foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem enfrentar o

adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das

sombras do passado para destruir o mundo de Dom e destruir tudo – e todos – que ele ama. Toretto

então, comandando novamente a equipe de corredores mais conhecida do mundo, encara mais uma

difícil missão sobre quatro rodas.

Sáb., Dom., Feriado: 16h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – THE FLASH – DUB (WARNER)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 144min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 19h00

Sáb., Dom., Feriado: 19h00

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – A PEQUENA SEREIA – DUB (DISNEY)

Animação – Dublado – 10 Anos – Duração: 135min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h45

Sáb., Dom., Feriado: 18h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – TRANSFORMERS (DUB) O DESPERTAR DAS FERAS (PARAMOUNT PICTURES)

Ação – Dublado – 12 Anos – Duração: 127min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15

Sáb., Dom., Feriado: 13h45 – 16h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – VELOZES E FURIOSOS 10 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 141min.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 21h20

Sáb., Dom., Feriado: 21h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PARKCITY SUMARÉ

VELOZES E FURIOSOS 10 (D) (DUBLADO) (FAST & FURIOUS 10)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Louis Leterrier, Duração: 02:21:00h, com: Vin Diesel

SALA 5

15/06/2023 – Quinta-Feira: 15:10h – 22:05h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 15:10h – 22:05h

17/06/2023 – Sábado: 13:25h – 16:15h – 22:05h

18/06/2023 – Domingo: 13:25h – 16:15h – 22:05h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 15:10h – 22:05h

20/06/2023 – Terça-Feira: 15:10h – 22:05h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 15:10h – 22:05h

A PEQUENA SEREIA (D) (DUBLADO) (THE LITTLE MERMAID)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Rob Marshall, Duração: 02:15:00h, com: Halle Bailey, Melissa

McCarthy, Javier Bardem

SALA 2

15/06/2023 – Quinta-Feira: 15:20h – 19:00h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 15:20h – 19:00h

17/06/2023 – Sábado: 13:30h – 16:15h – 19:00h

18/06/2023 – Domingo: 13:30h – 16:15h – 19:00h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 15:20h – 19:00h

20/06/2023 – Terça-Feira: 15:20h – 19:00h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 15:20h – 19:00h

HOMEM-ARANHA: ATRAVÉS DO ARANHAVERSO (D) (DUBLADO) (SPIDER-MAN ACROSS THE

SPIDER-VERSE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joaquim Dos Santos, Duração: 02:16:00h, com: .

SALA 4

15/06/2023 – Quinta-Feira: 15:00h – 19:10h – 21:55h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 15:00h – 19:10h – 21:55h

17/06/2023 – Sábado: 13:40h – 16:25h – 19:10h – 21:55h

18/06/2023 – Domingo: 13:40h – 16:25h – 19:10h – 21:55h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 15:00h – 19:10h – 21:55h

20/06/2023 – Terça-Feira: 15:00h – 19:10h – 21:55h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 15:00h – 19:10h – 21:55h

TRANSFORMERS: O DESPERTAR DAS FERAS (D) (DUBLADO) (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Steven Caple Jr., Duração: 02:07:00h, com: Peter Cullen, Pete

Davidson, Anthony Ramos

SALA 1

15/06/2023 – Quinta-Feira: 19:20h – 22:00h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 19:20h – 22:00h

17/06/2023 – Sábado: 14:00h – 19:20h – 22:00h

18/06/2023 – Domingo: 14:00h – 19:20h – 22:00h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 19:20h – 22:00h

20/06/2023 – Terça-Feira: 19:20h – 22:00h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 19:20h – 22:00h

TRANSFORMERS: O DESPERTAR DAS FERAS 3D (D) (DUBLADO) (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Steven Caple Jr., Duração: 02:07:00h, com: Peter Cullen, Pete

Davidson, Anthony Ramos

SALA 1

15/06/2023 – Quinta-Feira: 15:40h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 15:40h

17/06/2023 – Sábado: 16:40h

18/06/2023 – Domingo: 16:40h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 15:40h

20/06/2023 – Terça-Feira: 15:40h

THE FLASH (D) (DUBLADO) (THE FLASH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Muschietti, Duração: 02:24:00h, com: Ezra Miller, Michael

Keaton, Sasha Calle

SALA 2

15/06/2023 – Quinta-Feira: 21:45h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 21:45h

17/06/2023 – Sábado: 21:45h

18/06/2023 – Domingo: 21:45h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 21:45h

20/06/2023 – Terça-Feira: 21:45h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 21:45h

SALA 3

15/06/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 18:30h – 21:30h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 18:30h – 21:30h

17/06/2023 – Sábado: 15:30h – 18:30h – 21:30h

18/06/2023 – Domingo: 15:30h – 18:30h – 21:30h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 18:30h – 21:30h

20/06/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 18:30h – 21:30h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 15:30h – 18:30h – 21:30h

THE FLASH (L) (LEGENDADO) (THE FLASH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andy Muschietti, Duração: 02:24:00h, com: Ezra Miller, Michael

Keaton, Sasha Calle

SALA 5

15/06/2023 – Quinta-Feira: 19:05h

16/06/2023 – Sexta-Feira: 19:05h

17/06/2023 – Sábado: 19:05h

18/06/2023 – Domingo: 19:05h

19/06/2023 – Segunda-Feira: 19:05h

20/06/2023 – Terça-Feira: 19:05h

21/06/2023 – Quarta-Feira: 19:05h

