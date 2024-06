Circo Cristão “Seja Luz” Conquista São Paulo com convidados Tati Zaqui, Yudi Tamashiro, Mila Braga e Thomaz Costa

“Seja Luz” é um espetáculo circense cristão que combina a qualidade e magia do circo com uma emocionante viagem pela história da música gospel no Brasil. Com números de malabarismo, acrobacias, equilibrismo, contorcionismo e muito mais, o show é enriquecido por um elenco de ponta, iluminação e figurinos impressionante e a participação do cantor Marcos Freire. O roteiro é baseado em princípios bíblicos e inclui canções marcantes como “Lugar Secreto”, “Hino da Vitória”, “Porque Ele Vive”, “Marca da Promessa”, entre outras. A estreia ocorreu no dia 6 de junho no Patati Patatá Circo Show, localizado na Rua Uriel Gaspar, 149, Tatuapé, São Paulo. O espetáculo é recomendado para jovens e adultos.