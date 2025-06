Circuito SESC de Artes no Parque das Crianças de Nova Odessa

Está programado para o próximo sábado, dia 7, das 16h às 20h, no Parque Municipal das Crianças de Nova Odessa, o Circuito SESC de Artes. O evento é aberto ao público de todas as idades, com entrada gratuita e participação livre, e é promovido através do Sincomercio – o sindicato patronal do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste.

O evento conta com várias oficinas envolvendo cultura, literatura e arte e show da cantora Aninha Barros e grupo Samba d’Aninha. O Parque das Crianças fica na Avenida Brasil, nº 525, no Parque Fabrício. O Circuito SESC de Artes tem apoio da Prefeitura, através da Diretoria de Cultura e Turismo e da Secretaria de Esportes e Lazer.

O evento tem como objetivo trazer atividades em diferentes linguagens, para que o público consiga aprender, compartilhar e criar em grupo. Será uma excelente oportunidade para reunir a família e prestigiar um domingo diferente e repleto de conhecimento.

Para Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor regional do SESC São Paulo, “a ampliação do Circuito reafirma o compromisso do Sesc com a descentralização cultural, valorizando a produção de diferentes territórios e expandindo o acesso por meio da ocupação dos espaços públicos com múltiplas linguagens artísticas”. “Ao promover encontros em praças e ruas, a iniciativa convida à convivência e busca fortalecer a relação entre as pessoas e seus territórios”, afirmou.

Programação

Na programação do evento, estão apresentações de música com o DJ Bayo, oficinas de artes visuais e tecnologias sobre grafismos indígenas, oficina de criação de livro, piquenique literários em tapetes voadores, atividades circenses e teatrais e a participação especial de Aninha Barros e Grupo Samba d’Aninha, para fechar o evento com chave de ouro.

Para o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), “esta parceria é importante porque mais uma vez oferece opções culturais e de lazer de graça para toda a população de Nova Odessa, se forma igualitária”. “É uma satisfação podermos apoiar o SESC SP nessa tarde de Cultura, Artes e Lazer para nossa população. Estão todos convidados a curtirem com a gente”, afirmou.

O circuito

No total, o Circuito SESC de Artes 2025 passa por 122 cidades do Estado de São Paulo, com mais de 75 apresentações nas áreas de Cinema, Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro, Artes Visuais e Tecnologia. Em todo o Estado, serão mais de 760 atividades, em cerca de 480 horas de programação. A programação completa do evento deste sábado em Nova Odessa está disponível no site https://circuito.sescsp.org.br/cidades/nova-odessa/.

O parque

Inaugurado em 2024 pela Prefeitura em parceria com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, o Parque das Crianças de Nova Odessa tem mais de 10 mil metros quadrados de área, com dezenas de atrações e brinquedos, e é totalmente cercado. É considerado o local ideal para apresentações e eventos como este, pois já se consolidou como um espaço de lazer e convivência para as famílias da cidade e da região. O Parque abre diariamente, de terça-feira a domingo, das 9h às 21h.

SERVIÇO

Circuito Sesc de Artes 2025 em Nova Odessa

• Sábado, dia 07/06

• Das 16h às 20h

• Local: Parque Municipal das Crianças

• Endereço: Av. Brasil, nº 525, Parque Fabrício, Nova Odessa/SP

• Evento aberto ao público, com entrada gratuita e participação livre

