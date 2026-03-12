Seleção pública do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas tem oportunidades

O Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) está com inscrições abertas para a seleção pública para vagas na área da saúde em Americana e outras cidades da região. Os interessados em participar devem se inscrever até o próximo domingo (15) pelo site recrutamento-brasil.zoomeduca.com.br/portal/candidato/inscricao/41.

O edital disponibiliza oportunidades em diferentes funções e níveis de escolaridade. Em Americana, as vagas são para cadastro de reserva nas seguintes funções: agente de atendimento pré-hospitalar (motorista socorrista), assistente administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de consultório odontológico, cirurgião dentista, cirurgião dentista endodontista, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, médico auditor, médico regulador, psicopedagogo, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, técnico de informática, técnico de manutenção geral e terapeuta ocupacional.

A taxa de inscrição é de R$ 24,26 para vagas de nível superior, R$ 40,41 para nível médio/técnico e R$ 12,03 para nível fundamental. A prova objetiva será aplicada no dia 12 de abril. Para o nível superior, o envio dos títulos deve ser feito até este domingo (15).

Mais informações sobre salários, carga horária e requisitos podem ser conferidas no edital completo, disponível no site www.cismetro.com.br/publicacoes.