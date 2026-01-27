O clássico que nunca sai de moda: Bolinho de Chuva

Quando a rotina acelera, nada melhor do que recorrer a um clássico que lembra a infância. O Bolinho de Chuva é daquele tipo de receita que transforma qualquer pausa do dia em um momento mais aconchegante.

Feito com ingredientes simples e preparo rápido, ele traz um sabor caseiro que combina com um café fresquinho, perfeito para o café da tarde.

Confira o passo a passo!

Bolinho de Chuva:

Ingredientes:

½ xícara (chá) de Leite ou bebida vegetal

1 unidade de Ovo

1 xícara (chá) de Farinha de Amêndoas FIT FOOD

½ colher (sopa) Fermento em pó

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela em pó

Óleo

Sal

Preparo:

Em um bowl, misture o leite com o ovo. Adicione aos poucos a farinha funcional e o fermento, misture até ficar homogêneo. Com duas colheres, modele pequenos bolinhos e frite no óleo quente até dourar. Escorra os bolinhos fritos e passe na mistura de açúcar e canela em pó. Está pronto para comer e relembrar a infância.

Tempo de preparo: 30min.

