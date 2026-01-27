O clássico que nunca sai de moda: Bolinho de Chuva

Quando a rotina acelera, nada melhor do que recorrer a um clássico que lembra a infância. O Bolinho de Chuva é daquele tipo de receita que transforma qualquer pausa do dia em um momento mais aconchegante.

Feito com ingredientes simples e preparo rápido, ele traz um sabor caseiro que combina com um café fresquinho, perfeito para o café da tarde.

Confira o passo a passo!

Bolinho de Chuva:

Ingredientes:

  • ½ xícara (chá) de Leite ou bebida vegetal
  • 1 unidade de Ovo
  • 1 xícara (chá) de Farinha de Amêndoas FIT FOOD
  • ½ colher (sopa) Fermento em pó
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (chá) de canela em pó
  • Óleo
  • Sal
  • Pimenta

Preparo:

  1. Em um bowl, misture o leite com o ovo.
  2. Adicione aos poucos a farinha funcional e o fermento, misture até ficar homogêneo.
  3. Com duas colheres, modele pequenos bolinhos e frite no óleo quente até dourar.
  4. Escorra os bolinhos fritos e passe na mistura de açúcar e canela em pó.
  5. Está pronto para comer e relembrar a infância.

Tempo de preparo: 30min.

 

