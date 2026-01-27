O clássico que nunca sai de moda: Bolinho de Chuva
Leia + sobre comida, bebida e receitas
Quando a rotina acelera, nada melhor do que recorrer a um clássico que lembra a infância. O Bolinho de Chuva é daquele tipo de receita que transforma qualquer pausa do dia em um momento mais aconchegante.
Feito com ingredientes simples e preparo rápido, ele traz um sabor caseiro que combina com um café fresquinho, perfeito para o café da tarde.
Confira o passo a passo!
Bolinho de Chuva:
Ingredientes:
- ½ xícara (chá) de Leite ou bebida vegetal
- 1 unidade de Ovo
- 1 xícara (chá) de Farinha de Amêndoas FIT FOOD
- ½ colher (sopa) Fermento em pó
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (chá) de canela em pó
- Óleo
- Sal
- Pimenta
Preparo:
- Em um bowl, misture o leite com o ovo.
- Adicione aos poucos a farinha funcional e o fermento, misture até ficar homogêneo.
- Com duas colheres, modele pequenos bolinhos e frite no óleo quente até dourar.
- Escorra os bolinhos fritos e passe na mistura de açúcar e canela em pó.
- Está pronto para comer e relembrar a infância.
Tempo de preparo: 30min.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP