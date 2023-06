O bicampeão paralímpico Claudiney Batista quebrou o recorde mundial

ao atingir 47,37m no lançamento do disco da classe F56 (que competem sentados) durante a disputa do Desafio CPB/CBAt, realizado neste domingo, 18, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A competição, que envolveu atletas paralímpicos e olímpicos, foi o último teste oficial antes do Mundial de Paris, que será disputado de 7 até 18 de julho, em Paris.

De acordo com os dados disponíveis atualmente no site do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês), os 47,37m atingidos por Claudiney no Desafio CPB/CBAt é recorde mundial, já que, segundo a entidade, a melhor marca vigente é a de 46,68m feita pelo próprio mineiro há cinco anos. No entanto, o ranking de 2022 do mesmo IPC mostra que, em agosto do ano passado, o indiano Yogesh Kathuniya lançou para 48,34m, em Bangalore, na Índia. Essa marca, então, seria a melhor do mundo, mesmo que a seção de recordes mundiais do IPC esteja desatualizada.

O resultado obtido no Desafio CPB/CBAt coloca Claudiney como um dos principais favoritos à medalha de ouro no Mundial de Paris. “Já vinha esperando bater essa marca há muito tempo. Hoje, quando minha primeira tentativa entrou, aumentou a minha confiança e consegui superar os 47 metros que queria tanto. Tenho feito um bom trabalho, essa é a minha melhor temporada, o que me deixa confiante para brigar pelo bicampeonato no Mundial”, destacou.

Claudiney vai passar mais uma semana treinando no CT Paralímpico, em São Paulo. Depois programou uma ida até São José do Rio Preto para ver a família antes de embarcar para a capital francesa. “Agora é trabalhar o lado emocional para chegar bem focado na disputa do Mundial. Tenho certeza de que essa minha marca aumenta ainda mais a pressão em cima dos meus adversários e preciso aproveitar esse bom momento”, acrescentou o mineiro.

Também convocada para representar o Brasil no Mundial, Raissa Machado, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 e recordista mundial no lançamento de dardo na classe F56, registrou a marca de 20,95m, abaixo dos 23,41m computados em março deste ano, durante a 1ª Fase do Circuito Paralímpico Loterias Caixas de Atletismo, também em São Paulo.

Outra recordista mundial em ação neste domingo foi Zileide Cassiano da Silva, na classe T20 (deficiência intelectual) do salto em distância. Ela teve como melhor tentativa 5,70m, pouco inferior aos 5,97m registrados também em março deste ano, em São Paulo.

Outros bons resultados obtidos neste domingo foram do gaúcho Wallison André Fortes na classe T64 (para atletas amputados de membros inferiores com prótese). Nos 100m, ele registrou 10s60 e bateu o recorde brasileiro que era seu mesmo, quando correu a distância em 10s64 no dia 23 de abril, em São Paulo. Já nos 200m, o velocista conseguiu 22s93 e melhorou em um centésimo sua melhor marca (22s94), conseguindo o segundo melhor tempo do ranking mundial.

O Desafio de atletismo CPB/CBAt tem a finalidade de difundir e desenvolver a prática da modalidade entre atletas brasileiros com e sem deficiência. A competição é dirigida e organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Neste final de semana, o CT Paralímpico ainda foi sede do Campeonato Brasileiro de atletismo, que se encerrou neste sábado, 17. A competição, que reuniu pouco mais de 600 competidores em três dias de provas, chegou ao final com 11 recordes internacionais de atletas que vão ao Mundial de Paris.

