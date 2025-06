Cláudio Amarante agora no governo Leitinho

O engenheiro Cláudio Amarante agora vai trabalhar na prefeitura de Nova Odessa. Ele teve seu nome publicado esta semana no Diário Oficial do Município.

Amarante vai trabalhar como diretor de Convênios do município. É o segundo nome de peso que chega para o governo Leitinho nos últimos dias. A ex-vereadora Carla Lucena voltou para o governo como sub secretária de governo.

O governo Leitinho começa a se assentar de olho nas eleições de 2026 e tem como articulador o americanense e secretário de governo Odair Dias.

Cláudio Amarante e experiência

Amarante já foi diretor do DAE nos governos Erich Hetzl (2004-2008) e Omar Najar (2015-2020), tendo saído ainda antes do final do governo. Foi um dos nomes mais fortes no governo Erich. Agora deve compor o governo Leitinho trazendo sua experiência de interlocução com empresariado.