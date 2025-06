A Clínica Veterinária Meu Pet de Santa Bárbara d’Oeste completa, neste sábado (14), um ano da inauguração com a marca de 3,5 mil atendimentos realizados. Voltada ao atendimento gratuito de cães e gatos de moradores da cidade, a unidade se consolidou como um importante equipamento público voltado ao bem-estar animal e à saúde pública.

Inaugurada em 14 de junho de 2024, a clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, 467, no Jardim Souza Queiroz. Com estrutura de 565 m² e investimento do Governo do Estado de R$ 7,2 milhões, o espaço realiza atendimentos clínicos, urgências, curativos e cuidados básicos.

“Atendemos uma população que nunca teve esse tipo de serviço gratuito. A maioria chega espantada, perguntando se realmente não vai pagar nada. E a resposta é sempre não. Isso faz toda a diferença, principalmente para quem ama seus animais, mas não tem recursos”, contou o médico veterinário Stefano Alves, integrante da equipe desde a inauguração.

Segundo o profissional, as principais demandas envolvem animais atropelados, intoxicações, dermatites e alergias. Muitos dos pacientes são cães e gatos resgatados por tutores em situação de vulnerabilidade, que não têm condições de arcar com atendimentos particulares.

Além dos agendamentos, o local também realiza atendimentos de emergência e encaixes para casos considerados graves, mesmo que não sejam urgentes. Atualmente, os atendimentos por demanda espontânea superam os agendados, o que mostra a alta procura e a importância do serviço para a cidade.





Procura constante

Em um ano, o serviço prestado mês a mês mostra a constância da procura, com destaque para os meses de abril (367 atendimentos), setembro (356) e maio (331).

“Esses números confirmam a necessidade de um espaço como esse em Santa Bárbara e o comprometimento da equipe com o atendimento humanizado e de qualidade”, afirma o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro.

O espaço conta com recepção, quatro consultórios, sala de medicação, área de internação, centro cirúrgico e sala de urgência e emergência.

A clínica é exclusiva para moradores de Santa Bárbara d’Oeste. Para ser atendido, o tutor precisa apresentar RG ou CPF e comprovante de endereço em seu nome. Famílias cadastradas em programas sociais têm prioridade no atendimento.

Leia Mais notícias da cidade e região

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP