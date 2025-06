A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (11) sessão solene para a entrega de título de cidadão americanense ao senhor Vitor Fernandes, por relevantes serviços prestados ao município. A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD). Os títulos de cidadão americanense são entregues a pessoas nascidas em outros municípios que tenham desenvolvido atividades de cunho social, científico, artístico, cultural, político, esportivo ou filantrópico em Americana.

Biografia

Empresário, farmacêutico, nasceu em 03 de setembro de 1942 na cidade de Viradouro, estado de São Paulo, filho de Manoel Fernandes e Julia Dias Fernandes. É casado há 51 anos com Cacilda de Paula Beraldo Fernandes, com quem possui 3 filhos, Maurício, Carolina e Vitor. Avô de Lara e Lorena.

Mudou-se para Americana aos 8 anos de idade com sua família. Iniciou sua trajetória profissional muito jovem, atuando em diversas funções, como engraxate, contínuo de banco, servente de pedreiro, tipógrafo e técnico em contabilidade. Aos 17 anos, iniciou sua ligação com a área farmacêutica, abrindo posteriormente sua própria farmácia e formando-se na área em Campinas.

Em 1980, ingressou na ACIA como Diretor Adjunto e, mais tarde, presidiu o Conselho da entidade. Modernizou setores, organizou por dois anos a iluminação natalina da cidade e promoveu a união entre comércio e indústria para arrecadar fundos destinados à compra de uma prensa hidráulica para o Corpo de Bombeiros, equipamento essencial no combate a incêndios.

Participou ativamente de instituições sociais como o Lar Escola Monteiro Lobato, o CIJOP e o Lar das Meninas, contribuindo com orientação e cuidados às crianças. Também colaborou com a organização de medicamentos e orientação de uso nas farmácias da LBV e do Lar dos Velhinhos São Vicente de Paula. No Residencial Evangélico Benaiah, dedicou-se ao cuidado de idosos.

Com foco na valorização dos pequenos negócios, idealizou a Rede Unida em Americana, visando proteger pequenos empreendedores e fortalecer o comércio local. Em 1990, participou da fundação dos sindicatos patronais Sincomercio, do Comércio Varejista, e Sinditec, das tecelagens de Americana.

Engajado no desenvolvimento público e político da cidade, colaborou com o Fórum de Americana, viabilizando a implantação da 3ª Vara Cível. Atuou como jurado e integrou o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, além de contribuir no projeto do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município.

Atualmente, é presidente do Sincomercio — entidade que representa cerca de 8 mil empresas do varejo nas cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste — e conselheiro da Fecomercio São Paulo e do Sesc São Paulo.

Leia + sobre partidos e política regional

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP