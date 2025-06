A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quinta-feira, dia 5, sessão solene para a entrega de medalhas Empresa Cidadã à Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), ao CIEE Americana – Centro de Integração Empresa-Escola e ao Alyssum Cabeleireiros pelas ações realizadas na área social do município. As homenagens foram motivadas por decretos legislativos de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD) e do vereador da 18ª legislatura Silvio Dourado.

A medalha é entregue a empresas que tenham se destacado em atividades nas áreas de ação social e educacional junto às comunidades do município ou a empresas que tenham se destacado em sua atividade e que contribuíram para o desenvolvimento econômico da cidade, atuando em seu segmento com CNPJ ativo por no mínimo 20 anos ininterruptos.

A solenidade acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 8 da Claro TV (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Empresas homenageadas

Alyssum Cabeleireiros (Decreto Legislativo nº 1.058/2024, do vereador da 18ª Legislatura Silvio Dourado)

O Alyssum cabelereiros foi fundado em 1984 com o nome inspirado na planta inglesa, simbolizando a dedicação à beleza e ao cuidado. Desde então, a empresa cresceu sob a liderança visionária dos fundadores, que focaram em inovação e excelência no atendimento.

Um de seus diferenciais é a formação dos profissionais, cada um especialista em sua área. Atualmente, o Alyssum atende cerca de 1.000 clientes mensais. A equipe é composta por 45 colaboradores entre profissionais e administrativos, garantindo a satisfação e o bem-estar de cada cliente.

Além disso, o Alyssum Cabeleireiros também tem uma preocupação muito grande com o Meio Ambiente, adotando iniciativas de grande impacto na área de sustentabilidade, como a utilização de toalhas de TNT recicláveis, uso de energia solar, reciclagem de embalagens e plantio de árvores.

Em especial na área de ação social, a empresa atua intensamente em várias frentes, cabendo destacar o apoio ao Grupo ATIVAidade – grupo de atividade física, com turmas animadas, atividades diversificadas, pensando em saúde, autoestima e bem-estar. Em 2024, a equipe de vôlei foi campeã estadual 60+ da APV – Associação Pró Voleibol.

Sanfarma (Decreto Legislativo nº 1.017/2023, do vereador Juninho Dias)

Com sede em Americana desde 2002, a Sanfarma iniciou suas atividades em 1998, na cidade de Extrema, Minas Gerais, com a fabricação de compressas de gaze para o mercado farmacêutico. Atualmente, possui um catálogo de mais de 80 itens em uma planta de 6.500 m², com 100 funcionários.

Atualmente, é a pioneira e líder de mercado na fabricação e distribuição de compressa não aderente e de linha de testes de gravidez, presente em mais de 85% das farmácias do Brasil, sendo uma das maiores empresas do Canal Farma.

Em 2023, a Sanfarma celebrou 25 anos de existência e nesse período, além do destaque farmacêutico, se destacou por seus trabalhos sociais em Americana. A empresa firma apoio com a APAE Americana, UNIAP, Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, Benaiah, Hospital Seara, Escola de Goleiros Camisa 1, Instituto Jr. Dias e projeto Pernas que Abençoam, além de apoiar a Sra. Lilica Amâncio com a doação de cadeiras de rodas e produtos.

Como parte dos projetos de apoio e incentivo aos programas do município, a Sanfarma realiza a Caminhada da Saúde, fomentando às práticas esportivas e hábitos saudáveis, com ainda apoios direcionados às modalidades de futebol, basquete e tênis.

CIEE Americana – Centro de Integração Empresa-Escola (Decreto Legislativo nº 1.069/2025, do vereador Lucas Leoncine)

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) é uma organização não governamental fundada em 1964 por educadores e empresários, com a missão de promover a inclusão social por meio da educação, capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. Tornou-se referência nacional em programas de estágio, aprendizagem e desenvolvimento de jovens talentos.

Com atuação em mais de 3.100 municípios, o CIEE alcançou em 2024, no Brasil todo, mais de 180 mil estudantes inseridos por meio do programa de estágio e mais de 62 mil contratados pelo programa Jovem Aprendiz. A plataforma Saber Virtual, com mais de 70 cursos gratuitos, superou 115 mil matrículas. Todo esse ecossistema é apoiado por mais de 27 mil empresas parceiras.

Em Americana, o polo foi inaugurado em 2005, por meio de uma parceria com o Centro Universitário Salesiano de São Paulo, UNISAL. Atualmente, a unidade conta com cerca de 450 aprendizes contratados e já formou mais de 2.500 jovens pelo programa Jovem Aprendiz.

Entre as ações recentes de destaque, Americana recebeu, em outubro de 2024, o projeto CIEE em Movimento, que oferece orientações e encaminhamentos para estudantes de 14 a 24 anos, além da Maratona de Vagas, que reuniu centenas de jovens em busca de oportunidades de estágio e aprendizagem.

Com foco nas necessidades da juventude e compromisso com o desenvolvimento social, o CIEE continua sua trajetória em Americana com impacto real e duradouro.

ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana (Decreto Legislativo nº 1.070/2025, do vereador Lucas Leoncine)

Com 64 anos de existência, a ACIA foi fundada por empresários que buscavam representar o comércio, a classe empresarial e os prestadores de serviços. Ao longo dos anos, consolidou-se como uma entidade atuante, com credibilidade e excelência, contribuindo para o crescimento de Americana.

Através da ACIA, surgiram instituições como a DIDAN (Feira Industrial de Americana), o SINDITEC (Sindicato das Indústrias de Tecelagem de Americana e Região) e o SINCOVAM (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana e Região). A associação conta com cinco distritais, distribuídas estrategicamente na cidade, fomentando o empreendedorismo local.

A Acia Possui convênios com empresas parceiras que oferecem benefícios e descontos em cursos aos associados. Um dos principais serviços é a emissão do Certificado Digital, que garante segurança em transações online.

A Escola de Negócios foi criada para atender à demanda por capacitação no mercado local e regional. Desde 2011, conta com o DIAC Departamento de Imobiliárias e Administradoras de Condomínio, que fortalece a atuação de profissionais do setor imobiliário. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura oferece apoio e orientação para mulheres que desejam empreender.

Há três anos, a campanha “Espetáculo de Prêmios” premia consumidores com mais de R$ 200 mil em produtos, incluindo veículos, motos, eletrônicos e vales-compra. A associação também implantou o Hub de Exportação, com atendimento individual e coletivo, para empresas interessadas em expandir seus negócios para o exterior.

Outro destaque é a EXPODEPS (Feira dos Prestadores de Serviços de Americana), que chega à 9ª edição em agosto deste ano. Organizada pela ACIA, tornou-se a maior mostra empresarial da RMC, movimentando mais de R$ 20 milhões e atraindo mais de 24 mil empresas desde sua criação.