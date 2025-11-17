Investigação dos vereadores ocorre após operação da PF que prendeu vice-prefeito e secretário

Na última sexta-feira (14), a Câmara Municipal de Hortolândia instaurou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar possíveis fraudes em licitações e irregularidades em contratos da Prefeitura com a empresa Life Tecnologia Educacional. A iniciativa ocorre dois dias após a Operação Coffee Break, conduzida pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU), que resultou na prisão preventiva do vice-prefeito Cafu César (PSB) e do então secretário de Educação, Fernando Moraes.

A abertura da CEI recebeu a assinatura dos 19 vereadores, demonstrando unanimidade na necessidade de aprofundar as apurações. Durante a operação, agentes federais cumpriram mandados nas secretarias de Educação e Governo e recolheram documentos, computadores e processos administrativos relacionados aos contratos com a Life.

Segundo nota oficial do Legislativo, a comissão investigará fraude à licitação, direcionamento contratual, superfaturamento, favorecimento ilícito e possíveis desvios de recursos públicos, além de analisar denúncias envolvendo a execução das despesas e eventuais prejuízos ao erário municipal.

O próximo passo será a aprovação de um Decreto Legislativo que definirá os três membros titulares e o suplente, além do prazo de 90 dias para conclusão das investigações — com possibilidade de prorrogação.

A Câmara destacou que a instauração da CEI reforça o compromisso com a transparência, fiscalização e controle dos gastos públicos, assegurando que a apuração será conduzida de forma independente. A Prefeitura, por sua vez, informou que tem colaborado com todos os órgãos de controle e reafirmou que os processos licitatórios são realizados conforme a legislação.