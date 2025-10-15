Evento de entrega da Medalha Paulo Freire, Medalha Jovem Cientista Sumareense e Certificado de Aluno Destaque será nesta quinta-feira (16), no anfiteatro Dirce Dalben
A Câmara Municipal de Sumaré realiza sessão solene para a entrega de honrarias da educação. O evento acontece nesta quinta-feira (16), às 19h, no anfiteatro Dirce Dalben, no antigo Seminário de Nova Veneza (Avenida Brasil, 1.111). A entrada é gratuita, e a sessão será conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador Hélio Silva (Cidadania). Entre quase 50 homenageados, os vereadores farão a entrega da Medalha Paulo Freire a 19 educadores de destaque. Também serão entregues 16 Medalhas Jovem Cientista Sumareense e 14 Certificados de Aluno Destaque.
A Medalha Paulo Freire leva o nome do educador e filósofo brasileiro conhecido mundialmente por sua pedagogia crítica, que promove a conscientização e a libertação dos oprimidos através da educação. Seu trabalho influenciou profundamente práticas educacionais voltadas à justiça social e à emancipação das populações marginalizadas. A Medalha Paulo Freire foi instituída pelo ex-vereador Willian Souza.
Já a Medalha Jovem Cientista Sumareense é destinada a homenagear jovens que desenvolvem trabalhos científicos relevantes para a sociedade. A honraria foi idealizada pelo vereador Dudu Lima (Cidadania). Por fim, o Certificado Aluno Destaque foi criado por um projeto de lei de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos). O certificado é concedido aos estudantes que se destacam nas notas e em ações e práticas dentro das escolas. Isso inclui participação em grêmio, representação de classe, frequência e leitura em biblioteca, iniciativa de trabalho social, entre outras atividades.
Confira a lista de homenageados:
MEDALHA PAULO FREIRE
- Alexandra da Silva Packez (indicada pelo vereador Ney do Gás)
- Ana Vivian de Carvalho Hiraoka (vereador Tião Correa)
- André Benitez Costa (vereador Wellington Souza)
- Andrea Cristina Baratela de Carvalho (vereador César Bianchi)
- Antonieta Cristina Moreira de Paula Silva (vereador Ney do Gás)
- Carla Peruzzo (vereador Dudu Lima)
- Célia Quintino da Silva Chiarelo (vereador Lucas Agostinho)
- Ednaldo Lopes de Almeida (vereador Welington da Farmácia)
- Eliana Cristo de Oliveira (vereador Alan Leal)
- Erica Jandoti Garcia (vereador Alan Leal)
- Fernando Cesar Cardoso (vereador Alan Leal)
- Iara Pereira Santiago Meneguel (vereador Geraldo Medeiros)
- Mayckonn Rodrigo Coutinho Rosa (vereador Alan Leal)
- Mirela Cristina Pereira Mendes (vereador Wellington Souza)
- Orisvaldo Dias (vereador Tião Correa)
- Paulo Pereira da Silva (vereador Hélio Silva)
- Rita de Cássia Fanhani Gonçalves (vereador Dudu Lima)
- Romolo de Oliveira Tacchelli (vereador Professor Edinho)
- Rosana Alencar Lins dos Santos (vereador Tavares)
MEDALHA JOVEM CIENTISTA SUMAREENSE
- Eyshila Vitória Decaris dos Santos (indicada pelo vereador Alan Leal)
- Giovana Campana Rodrigues (vereador Alan Leal)
- Júlia Lage dos Santos (vereador Dudu Lima)
- Maria Eduarda da Silva dos Santos (vereador Alan Leal)
- Matheus Bispo Garcia (vereador Ney do Gás)
- Pedro Leite de Farias (vereador Tavares)
- Projeto “Análise da poluição do Ribeirão Quilombo e sua biorremediação por cianobactérias”, formado por Felype Amado de Souza e Isabelly da Silva Marcon (vereador Professor Edinho)
- Projeto “Caelum”, formado por Pedro Henrique Vital Muller, Arthur Augusto Gallette, João Pedro Candorin e Gustavo Bruno Paiva Florentino Viana (vereador Tião Correa)
- Projeto sobre reciclagem, formado por Ana Laura Hespanhol de Oliveira, Isabela Padovani Bertolazzi, Isis de Frias Pereira e Julia Lopes (vereador Welington da Farmácia)
CERTIFICADO ALUNO DESTAQUE
- Ana Beatriz de França (indicada pelo vereador Welington da Farmácia)
- Ana Julia Pilar de Souza (vereador Alan Leal)
- Bianca Yukari Hoffmann (vereador Professor Edinho)
- Cauã Fernando Moraes da Mata (vereador Professor Edinho)
- João Pedro Santos Andrade (vereador Professor Edinho)
- Julia Castriani Carrero (vereador Dudu Lima)
- Kemilly Kethlley da Silva Souza (vereador Tião Correa)
- Leozenith Pereira da Silva (vereador Geraldo Medeiros)
- Lyvia Sthefany Guilherme (vereador Wellington Souza)
- Maria Fernanda Ferreira Rodrigues (vereador Alan Leal)
- Mateus Pereira Valerio da Silva (vereador Tavares)
- Milena dos Santos Viana (vereador Tião Correa)
- Ryan Fernandes Dantas (vereador Alan Leal)
- Vitor Oliveira de Paula (vereador Ney do Gás)