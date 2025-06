Após cobrança de Jacira, Saúde faz estudo para desafogar UBS da Vila Gallo

Após a Câmara aprovar requerimento de autoria da vereadora Jacira Chávare (Republicanos), a Secretaria de Saúde de Americana realiza análise técnica cujo objetivo é promover a redistribuição dos pacientes atendidos na UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Gallo e, desta forma, diminuir a sobrecarga atual de atendimentos.

O problema foi apontado pela vereadora e, de acordo com a pasta, o estudo levará em consideração critérios como a capacidade das unidades vizinhas e também o acesso da população.

O documento, assinado pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e pela Diretora de Atenção Primária à Saúde, Simone Maciel, diz ainda que a previsão para que o estudo seja concluído é o início deste semestre, com posterior definição e implementação de ações necessárias.

“Essa iniciativa é considerada prioritária e está sendo incorporada ao planejamento das ações de reestruturação da atenção básica no município, respeitando os princípios da equidade e da regionalização do SUS (Sistema Único de Saúde)”, traz a resposta ao requerimento.

Jacira visitou a unidade após receber reclamações de usuários e conversou com profissionais da saúde, constatando a sobrecarga no atendimento devido à alta procura.

Fala Jacira

“A própria equipe da unidade relatou a necessidade de uma revisão da área de cobertura, para que os atendimentos possam ser mais bem distribuídos entre as UBSs da região. Isso permitirá oferecer um serviço com mais qualidade, agilidade e respeito à população. A UBS precisa ter estrutura e condições de atender com dignidade e é isso que estamos cobrando”, apontou a vereadora.

