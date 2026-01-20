A Câmara Municipal de Americana realizou nesta terça-feira (20) a 1ª sessão ordinária do ano de 2026. Foram aprovados três projetos de lei, além de 57 requerimentos e 27 moções no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Também foram incluídas na pauta 770 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Um dos assuntos centrais de discussão foi a cobrança por melhores condições de atendimento no Setor de Saúde, principalmente no Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’. Os vereadores Marcos Caetano (PL) e Gutão do Lanche (PRD) fizeram cobranças a respeito de munícipes que relatam demora e questionam atendimentos na saúde.

Semana de Prevenção e Combate ao AVC

O projeto de lei nº 153/2025, de autoria do presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), foi aprovado por unanimidade em primeira discussão com emenda.

Título de Cidadão Americanense

O projeto de decreto legislativo nº 34/2025, de autoria do vereador Léo da Padaria, que concede o título de cidadão americanense a João Carlos Pinto, foi aprovado com dezenove votos favoráveis em discussão única.

Medalha Ayrton Senna

O projeto de decreto legislativo nº 35/2025, de autoria do vereador Léo da Padaria, que concede medalha de mérito “Ayrton Senna” a judoca Caio Piva, foi aprovado com dezoito votos favoráveis em discussão única.

Adiamentos

Os seguintes itens receberam pedido de vista:

O veto total do Poder Executivo ao substitutivo ao projeto de lei nº 111/2025, de autoria do vereador Jean Mizzoni (Agir), que institui a Política Pública Municipal “Infância Plena” de Orientação, Conscientização e Combate à Adultização Infantil, recebeu o primeiro pedido de vista formulado pelo vereador Jean Mizzoni.

O projeto de lei nº 146/2025, de autoria do vereador Juninho Dias (PSD), que institui o selo “Bebida Segura” para estabelecimentos que cooperarem com ações de fiscalização e boas práticas na comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em Americana, recebeu o segundo pedido de vista formulado pelo autor.