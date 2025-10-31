Candidatos podem se cadastrar aos cargos de promotor de vendas, ajudante operacional e operador(a) de empilhadeira para a unidade sumareense

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante do Sistema Coca-Cola no país, está com os processos seletivos abertos para o seu Plano Verão — iniciativa de contratações temporárias criada para reforçar seu quadro de colaboradores no período de fim de ano.

As oportunidades são para o Centro de Distribuição (CD) da empresa localizado em Sumaré. A companhia oferece mais de 20 vagas, distribuídas entre os cargos de promotor de vendas, ajudante operacional e operador(a) de empilhadeira. As duas últimas funções também estão disponíveis para pessoas com deficiência.

Candidatos de cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se cadastrar por meio da página da companhia na plataforma Gupy: https://vagastemporarias-cocacolafemsabr.gupy.io/ As inscrições e demais etapas do processo seletivo seguem até novembro.

Geração de emprego e renda

O Plano Verão é uma das principais estratégias da companhia para garantir a qualidade e a eficiência das operações durante os meses de maior consumo de seus produtos. Além de atender à demanda operacional, a iniciativa também contribui para a geração de empregos e renda nas regiões onde a empresa atua, promovendo oportunidades de ingresso e desenvolvimento profissional. O programa costuma apresentar alta taxa de efetivação de colaboradores, fortalecendo a empregabilidade local.

Mais de 1.400 vagas estão disponíveis em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, abrangendo as áreas de Distribuição, Comercial e Manufatura.

Coletivo Coca-Cola Jovem

Neste ano, a Coca-Cola FEMSA Brasil também vai disponibilizar vagas do Plano Verão dentro da plataforma do Coletivo Coca-Cola Jovem, programa gratuito do Instituto Coca-Cola Brasil voltado à capacitação e à empregabilidade das juventudes brasileiras. Assim, os participantes que concluírem o curso poderão se candidatar às oportunidades.

Realizado de forma 100% remota, o Coletivo Coca-Cola Jovem é composto por 12 videoaulas curtas com temas que abrangem desde a elaboração de currículo até o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e preparam os jovens para suas futuras carreiras. O curso oferece certificado de conclusão, e as inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Coca-Cola Brasil.

A integração com o programa amplia o impacto socioeconômico do Plano Verão ao unir geração de renda e formação profissional. A iniciativa reforça o compromisso da Coca-Cola FEMSA Brasil com o desenvolvimento das comunidades e a promoção da empregabilidade, especialmente entre os jovens.