Vanderlei Cocato (Republicanos) vai lançar

sua pré campanha a prefeito de Nova Odessa no próximo dia 10. O evento é ‘bancado’ pelo líder regional do partido, empresário Ricardo Molina (também pré candidato a prefeito, mas em Americana).

Leia + sobre política regional

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP