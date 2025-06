A norte-americana Coco Gauff se sagrou campeã de Roland Garros, um dos 4 grand slams da temporada. Aos 21 anos, Gauff venceu seu primeiro grand slam ao bater de virada a número 1 do mundo Aryna Sabalenka.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Em uma final eletrizante no saibro de Paris, Coco Gauff, número 2 do mundo, venceu Aryna Sabalenka, líder do ranking da WTA, e conquistou seu primeiro título de Roland Garros no dia 7 de junho de 2025. A partida, que durou mais de 2 horas e 30 minutos, terminou com parciais de 7/6 (5), 2/6 e 4/6, marcando a primeira vez em sete anos que as duas melhores tenistas do ranking se enfrentaram em uma decisão de Grand Slam.

Gauff, de apenas 21 anos, superou a belarussa em um jogo de virada, consolidando-se como uma das maiores promessas do tênis mundial. A vitória na capital francesa não apenas quebrou o empate no histórico de confrontos entre as duas, mas também reforçou a ascensão da norte-americana no circuito. O feito histórico aconteceu na quadra Philippe-Chatrier, com milhares de espectadores acompanhando cada ponto.

Campanha de Coco Gauff

A campanha de Gauff em Roland Garros foi marcada por consistência e determinação. A jovem tenista perdeu apenas um set antes da final, enfrentando adversárias de alto nível, como a francesa Lois Boisson e a compatriota Madison Keys. Já Sabalenka, que buscava seu quarto título de Grand Slam, chegou à decisão com uma trajetória igualmente sólida, mas não conseguiu manter o ritmo no set decisivo.

Leia + sobre esportes