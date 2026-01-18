Serviço abrange área de 500 m² e assegura eficiência do sistema de captação de Nova Odessa

A Coden Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, iniciou na quinta-feira (15/01), a operação anual de desassoreamento e limpeza do canal de ligação entre as represas Lopes 2 e Lopes 1. A ação é preventiva e essencial para garantir fluxo e vazão ideais entre os reservatórios, contribuindo para a segurança hídrica do município.

O serviço consiste na retirada de sedimentos naturais que se acumulam ao longo de aproximadamente 500 metros quadrados do canal, reduzindo sua profundidade e a capacidade de vazão. De cordo com o presidente da Coden, Rean Gustavo Sobrinho, os trabalhos não implicam na interrupção do abastecimento de água à população e devem ser concluídos em 15 dias, mas a ocorrência de chuvas poderá afetar o cronograma. “Investir na infraestrutura existente é garantir abastecimento seguro e sustentável”, destacou ele.

Para atender uma população de mais de 61 mil habitantes, a Coden conta com um sistema de captação formado apor sete represas – Recanto 1, 2 e 3, Lopes 1 e 2, Palmital e Santo Ângelo –, interligadas por canais e córregos. A manutenção regular dessas vias de conexão, como a que está em execução, é importante para a eficiência de todo o complexo.