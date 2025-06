Coden informa

A Coden Ambiental de Nova Odessa informa que na próxima terça-feira, dia 10 de junho, das 8h às 12h, haverá uma interrupção programada temporária no fornecimento de água na região norte da cidade. A medida é necessária para dar continuidade aos serviços de troca de rede. Os bairros afetados são os industriais Recanto, Progresso, Cachoeira, Harmonia, Eneides e Fritz Berzin, e os residenciais Eneides, Clube Dakota e Vermont.

Essa ação faz parte de um amplo projeto que visa a substituição de 7,2 mil metros de rede antiga por tubulação de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) no Jardim São Manoel, Parque Industrial Recanto e Jardim Eneides Industrial. Com um investimento total de R$ 3,5 milhões, a iniciativa busca aprimorar a infraestrutura e reduzir as perdas de água.

As obras no Jardim São Manoel já foram concluídas, e nos setores industriais, cerca de 90% do trabalho está finalizado. A previsão é que os serviços sejam encerrados até o final de junho, o que trará um impacto significativo na eficiência do abastecimento.

Durante a interrupção da próxima terça-feira, será realizado o capeamento de um trecho da tubulação antiga e a instalação de um sistema by-pass. Esse sistema permite que a água seja direcionada para mangueiras provisórias, garantindo que o abastecimento seja mantido até a conclusão definitiva da obra.

Combate às perdas

Atualmente, Nova Odessa se destaca por atender 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes através de uma rede de distribuição de 295 km. Desse total, 76,14 km já foram substituídos por tubulações em PEAD, um material mais moderno e eficiente, enquanto o restante permanece em PVC. Materiais antigos como ferro fundido e cimento amianto foram completamente eliminados da rede.

“Nosso objetivo é que as trocas continuem sendo feitas aos poucos, até que 100% da rede de água do município seja em PEAD”, afirmou o diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

Além da troca das redes principais, a Coden Ambiental já substituiu 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD. Esses esforços são contínuos e visam a redução das perdas de água, garantindo um serviço mais eficiente e sustentável para toda a população.

Em caso de dúvidas ou emergências, os consumidores podem entrar em contato com a Coden Ambiental pelo telefone gratuito 0800 771-1195.

