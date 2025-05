Empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, a Coden Ambiental informa que nesta quarta-feira, dia 21, o fornecimento de água será interrompido temporariamente, das 8h às 12h, para a continuidade dos serviços de troca e modernização da rede de distribuição no Jardim Eneides Industrial. Serão afetados o Parque Industrial Recanto, Industrial Progresso, Industrial Cachoeira, Parque Industrial Harmonia, Jardim Eneides Residencial e Jardim Eneides Industrial.

A iniciativa faz parte de um projeto abrangente de modernização do sistema de distribuição de água que envolve a substituição de 7,2 mil metros de rede por tubulação PEAD (Polietileno de Alta Densidade) no Jardim São Manoel e nos loteamentos industriais Recanto e Eneides. O investimento totaliza R$ 3,5 milhões.

Os trabalhos no Jardim São Manoel já foram concluídos. Nos setores industriais, 80% da obra está pronta e a previsão é que os serviços sejam encerrados até o início de junho, o que contribuirá significativamente com a redução de perdas de água na região.

Durante a parada da próxima quarta-feira, será feito o capeamento da tubulação antiga em mais um trecho do projeto, além da instalação do sistema by-pass, que direciona a água para mangueiras provisórias, assegurando a manutenção do abastecimento até que a obra esteja finalizada.

Combate às perdas

Atualmente, Nova Odessa atende 100% da população com abastecimento de água, beneficiando seus 62 mil habitantes por meio de uma rede de distribuição de 295 km. Deste total, 76,14 km já foram trocados por tubulações em PEAD e o restante permanece em PVC. Materiais como ferro fundido, cimento amianto e outros empregados em redes antigas foram completamente extintos.

Além da troca das redes principais, a Coden Ambiental já substituiu 8.890 ramais de abastecimento por tubos PEAD, reforçando os esforços para reduzir as perdas de água e garantir um serviço mais eficiente e sustentável para a população.

Em caso de dúvidas ou emergências, os consumidores podem entrar em contato com a Coden Ambiental pelo telefone gratuito 24h 0800 771-1195.