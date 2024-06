A Prefeitura de Nova Odessa, através da Coden Ambiental S/A, inicia nesta quarta-feira (5)

Dia Mundial do Meio Ambiente, a operações em escala da Usina de Compostagem de Lodo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo. No local, a empresa municipal concessionária dos serviços de Saneamento Básico na cidade vai transformar diariamente 50% dos resíduos provenientes do tratamento de todo o esgoto coletado na cidade em até 95 toneladas mensais de fertilizante orgânico classe B.

O produto será utilizado pela prefeitura no cultivo de mudas do viveiro municipal, na manutenção de áreas verdes e também em projetos de restauração florestal. Em operação máxima, a “Usina de Compostagem” na ETE Quilombo ainda vai reduzir pela metade a quantidade de resíduos que vinha sendo destinada a aterro sanitário controlado, e que totalizava em média 240 toneladas ao mês.

A compostagem de lodo da ETE Quilombo vinha operando há alguns anos em fase de testes. “A partir de agora, o sistema passa a funcionar com 100% de sua capacidade, o que reduz significativamente não só os custos com o descarte do lodo, que são muito elevados, mas também a emissão de gases de efeito estufa”, adiantou a empresa de economia mista em nota.

O processo de compostagem acontece em um galpão de 1.250 m², empregando mensalmente 118 toneladas do lodo gerado na própria unidade e 40 toneladas de restos das podas de árvores realizadas pela prefeitura, previamente trituradas.

Durante 60 dias, a mistura permanece disposta em leiras que são periodicamente revolvidas para que ocorra a aeração, garantindo oxigênio para a sobrevivência dos micro-organismos aeróbicos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica.

A ação natural desses decompositores eleva gradativamente a temperatura das leiras, que chega a picos de 75ºC. Com o calor intenso, os micro-organismos prejudiciais ao ser humano são eliminados, o que promove a higienização do composto. No final do processo, quando a leira atinge temperatura ambiente, em torno de 35ºC, o fertilizante resultante é peneirado e pode ser utilizado principalmente em praças, parques e jardins.

REFERÊNCIA

Nova Odessa é considerada uma referência em Saneamento Básico, inclusive em coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Atualmente, 96% da população é atendida por uma rede de esgoto com mais de 279 Km de extensão, sendo que 100% do esgoto coletado é tratado. Dessa forma, a cidade tem contribuição praticamente “zero” para a poluição das bacias do Ribeirão Quilombo e do Rio Piracicaba.

Inaugurada em dezembro de 2012, no final do mandato do ex-prefeito Manoel Samartin, e ampliada posteriormente, a Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo conta com 4 reatores do tipo Biopaq Ubox, de tecnologia holandesa, para o tratamento de até 130 litros de resíduos por segundo, resultando numa capacidade estimada para atender 80 mil habitantes – número superior à população atual de Nova Odessa, de aproximadamente 63 mil pessoas.

