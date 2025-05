Com 15 escolas no estado de São Paulo e mais de 50 em todo o país, o Colégio Elite Rede de Ensino anuncia a inauguração de sua mais nova unidade na cidade de Americana (SP). A escola, localizada na Rua Pedro Vaz de Campos, 50 – Campo Limpo, começará a receber matrículas em breve e oferecerá turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II, com capacidade para até 450 alunos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Com a nova unidade, a rede chega à marca de 46 mil estudantes matriculados em todo o Brasil, consolidando sua presença em uma das regiões mais estratégicas do estado. A expansão acompanha a proposta de levar o projeto pedagógico do Elite para novas famílias e comunidades, democratizando o acesso à educação de alta qualidade.

A escola conta com uma infraestrutura completa, incluindo duas quadras poliesportivas, parquinho e brinquedoteca, além de ambientes planejados para o desenvolvimento integral dos alunos. Um dos grandes diferenciais da nova unidade é o foco no ensino integral e no estímulo a competências socioemocionais, como empatia e colaboração. O colégio já utilizava o LIV – Laboratório Inteligência de Vida, programa da rede voltado ao ensino de habilidades como autoconhecimento e gestão das emoções.

1a unidade do Colégio Elite em Americana

A unidade também contará com uma equipe de 92 colaboradores, preparados para manter a excelência pedagógica da rede e oferecer um ambiente acolhedor e inovador para os estudantes.

“A abertura da nossa unidade em Americana reforça a estratégia de expansão do Elite, ampliando nossa presença em regiões-chave do estado de São Paulo. A chegada da escola representa a possibilidade de mais famílias se conectarem com nossos pilares de Excelência Acadêmica, Cultura do Estudo e Sonho Grande”, afirma Luis Felipe Torquato, diretor regional do Elite em São Paulo.

Parte do Grupo Salta, maior holding de educação do país, o Elite Rede de Ensino acumula mais de 25 anos de história em unidades distribuídas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. A nova unidade faz parte da estratégia de crescimento do Grupo, e segue o movimento de incorporar escolas reconhecidas localmente, como o tradicional Colégio Moraes, à proposta pedagógica do Elite.

Mais notícias da cidade e região