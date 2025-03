O Coletivo N’Calma, de Americana e região, prepara sua edição especial na encantadora Vila de Trindade, em Paraty-RJ, no dia 2 de maio. Este evento marca o início das comemorações dos 16 anos do coletivo, que ao longo de sua trajetória tem deixado um legado significativo de música e arte nas cidades de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo e também em Londres, onde mantém um projeto fixo.

Trindade é um verdadeiro paraíso, famoso por suas praias paradisíacas, rica cultura caiçara e a natureza exuberante da Costa Verde carioca. O local encanta visitantes com suas paisagens deslumbrantes, proporcionando um ambiente acolhedor e inspirador. Nesta edição especial, o N’Calma visa promover uma troca cultural significativa entre os artistas do coletivo e os moradores locais, fortalecendo laços e celebrando a diversidade.

Excursão N’Calma e Trip019

Para facilitar a participação, o N’Calma, em parceria com a Trip019, organiza uma excursão que sairá na véspera do feriado, dia 30 de abril, com retorno programado para o dia 4 de maio. O pacote inclui transporte de ida e volta, hospedagem em camping pé na areia, a apenas 7 metros da praia, com toda a infraestrutura necessária: energia, banheiros, chuveiros quentes, cozinha compartilhada e open bar de chopp durante todo o evento. Também estão disponíveis opções de pousadas e passeios de barco.

Segundo um dos organizadores, Anderson Rodrigues (Kbça), as pessoas que conhecem a proposta do N’Calma na região de Americana estão animadas com a edição na praia. “Já estamos no segundo ônibus e estamos preparando ainda um Luau na Praia de Fora em Trindade e um almoço para os campistas. Temos a certeza de que será uma experiência incrível, com muita música, arte e energia positiva”, completou Anderson

Os interessados em participar dessa experiência única podem obter mais informações e fazer reservas através do WhatsApp: 19 99586-6071.

