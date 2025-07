No final da tarde desta terça-feira (29), um jovem de 25 anos ficou ferido após colidir sua motocicleta na traseira de um caminhão na Rua das Petúnias, no Jardim dos Lírios, em Americana. Relatos ouvidos pela reportagem dão conta que o condutor da moto não teria tido tempo de desviar após uma manobra na via de entrada do bairro.

A vítima, com suspeita de fraturas na região das pernas, foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao hospital. A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar e da Força Tática. Familiares estiveram no local e foram tranquilizados por PMs ao saber que o rapaz estava consciente e conversando.