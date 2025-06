Colônia de férias ‘Jornada dos Heróis’ une aprendizado tecnológico e diversão

A SuperGeeks, primeira e melhor escola de programação, robótica, tecnologia e inovação, voltada a crianças, adolescentes e jovens do Brasil lança a colônia de férias com o tema Jornada dos Heróis. E o melhor: já é possível aproveitar de forma imediata! De 10 de junho a 3 de agosto, as férias dos pequenos vão ser recheadas de muita diversão, aprendizado e interação. O evento promete ser uma verdadeira experiência épica, unindo a magia dos jogos e a criatividade das crianças de 8 a 14 anos.

O tema deste ano não poderia ser mais empolgante, heróis e vilões icônicos de quadrinhos, filmes, games e séries estarão presentes para guiar os participantes em uma série de atividades fantásticas. De aprender a desenvolver seus próprios jogos a construir cenários de ação no Roblox, a diversão está garantida!

O que vai rolar?

Ao longo de uma semana intensa de atividades, os participantes irão criar e desenvolver jogos incríveis. Confira alguns dos projetos que nossos heróis em treinamento poderão desenvolver:

GDevelop – Endless Runner: Neste jogo, inspirado nas aventuras do super-heroi flash e outros velocistas, o jogador deve resgatar as pessoas de uma cidade, antes que o fogo de uma grande explosão os alcance.

GDevelop – Shooter: Ambientado no universo sideral, esse jogo desafia nosso heroi a defender a terra de uma chuva de meteoros.

GDevelop – Tower Defense: Nem sempre o castelo invadido pertence aos bons samaritanos. Nesse jogo, o grande necromancer precisa defender suas muralhas contra os cavaleiros que desejam enfrentá-lo. Será que os jogadores serão capazes de usar toda a genialidade de um grande vilão para se defender?

Roblox – Action (Mecânicas e Cenário): A vida diária de um super herói parece fácil, mas será que se você pudesse voar e disparar lasers pelos olhos, também conseguiria salvar uma cidade? Descubra enquanto desenvolve esse jogo e aprenda não só a criar seus próprios cenários no Roblox, mas também a como criar suas próprias mecânicas e super poderes!

A colônia dura 5 dias, com 3 horas de atividades por dia (2h de curso e 1h de interação recreativa entre os alunos). Durante o intervalo, os pequenos poderão se deliciar com pipoca, doces e muita diversão, sendo uma excelente oportunidade para aprender sobre o desenvolvimento de games de forma descontraída e cheia de energia.

Para os pais:

Sabemos que a vida de um responsável é cheia de compromissos e responsabilidades. Pensando nisso, criamos a Colônia de Férias Jornada dos Heróis para proporcionar uma ocupação produtiva e divertida para os filhos, durante um período que pode ser complicado com o tempo ocioso dos jovens.

Acolhendo crianças de 8 a 14 anos, nosso objetivo é oferecer uma alternativa educativa e divertida, ajudando na retenção dos alunos e ainda ampliando as opções de cursos para o futuro. E para os que buscam uma forma de “solucionar” as férias escolares com atividades que combinem lazer e aprendizado, essa é a resposta!

A colônia acontecerá nas unidades SuperGeeks espalhadas pelo país, com todas as medidas de segurança e bem-estar dos participantes em mente. Para mais detalhes, inscrição e informações adicionais, acesse nosso site e garanta a vaga do seu herói!

