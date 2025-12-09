O atleta Hugo Simões de apenas 5 anos, sagrou-se Campeão Mundial neste sábado 6/12, realizado em São Paulo. Faixa Cinza categoria Pre-Mirin, Hugo Simões representa a academia Simões Team de Jiu-Jitsu e luta pela equipe Almeida Jiu-Jitsu, de Santa Bárbara d’Oeste.

Com o título Mundial Hugo Simões já se prepara com treinos de competição para os próximos campeonatos em 2026.

Hugo Simões conta com o acompanhamento de seu pai Treinador e Professor Bruno Simões!

