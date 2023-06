Com poderosos, Bill se filia ao PL

Agora é oficial e com peso. Bill foi para o PL

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza trocou o PSDB e assinou a ficha de filiação ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro com as ‘bençãos’ do que há de mais poderoso no partido no Brasil e no Estado.

Ele escreveu em postagem das redes sociais, com foto assinando a ficha de filiação.

Reunião com o deputado estadual André do Prado , presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, e com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Obrigado pelo carinho e pela recepção! Estamos juntos!!

A campanha eleitoral para prefeito de Nova Odessa hoje tem 4 a 6 nomes colocados para o eleitor. Além do favorito prefeito Leitinho Schooder (PSD) e de Bill, também devem estar nas urnas o ex-secretário de BVS Vanderlei Cocato, os militares Natal e Jackson (chapa única), a empresária Jussara Rosolen e um nome do PT.

Núcleo de Justiça Restaurativa de Nova Odessa promove palestra

O Núcleo de Justiça Restaurativa de Nova Odessa promove nesta segunda-feira, dia 05 de junho, das 18h30 às 20h30, a palestra “Seja a Paz”, com a palavra de profissionais envolvidos diretamente com o tema – entre eles a juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca, Michelli Vieira do Lago Ruesta Changman, idealizadora do Projeto AFIN – Afeto na Infância e que fará a abertura do evento. Haverá apresentação especial de alunos da escola municipal.

Os palestrantes convidados são Marcelo da Cunha Bergo, juiz da Vara da Infância e Juventude, Atos Infracionais e Medidas Socioeducativas de Campinas, e Mario Marcelo, historiador, facilitador de Processos Circulares e Cultura de Paz, coordenador da prevenção e enfrentamento ao bullying.

O encontro é aberto a todo e qualquer profissional interessado no tema da Justiça Restaurativa, tem participação gratuita e acontece na EMEF Professora Salime Abdo, na Rua dos Mognos, nº 336, no Jardim Alvorada. Basta fazer uma pré-inscrição pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwuReiiTWgyZFUPcCBwIrY9GhfS130Ow06sU_bIK2V5_JhsQ/viewform. Foram convidados secretários, técnicos das secretarias, vereadores, integrantes da OAB, diretores de escolas municipais e estaduais e pais de alunos.

Segundo Adriana Bergamo, auxiliar da Justiça no Poder Judiciário local e coordenadoria do Núcleo de Justiça Restaurativa de Nova Odessa, “todos (os envolvidos) continuamos entusiasmados quanto à possibilidade de aplicação dos métodos da Justiça Restaurativa no município de Nova Odessa”.

ENTENDA

Nova Odessa caminha para adotar as práticas da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Público Municipal. No último dia 19/04/2023, o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) sancionou a lei municipal que institui em Nova Odessa a Política Pública de Justiça Restaurativa e o Programa de Justiça Restaurativa. A diretriz visa a promoção de uma “cultura de paz” e de comunicação não violenta na cidade, através de núcleos de resolução de conflitos.

A lei estabelece uma nova forma de resolução de conflitos nos diversos serviços públicos municipais – começando pela própria Rede Municipal de Educação. Para tanto, deve ser criado um ou mais núcleos da “JR” na cidade, com facilitadores treinados para mediar a solução de conflitos nas mais diversas áreas. A expectativa é que o primeiro deles seja instalado ainda neste ano.

O projeto de Leitinho, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, foi construído pelos profissionais de diversas áreas que atuam desde 2020 no Núcleo de Justiça Restaurativa em Ambiência Escolar da cidade, com a colaboração do Núcleo de Justiça Restaurativa do Estado de São Paulo e apoio da doutora Michelli.

O Programa Municipal de Justiça Restaurativa previsto na lei está sendo implementado mediante a mobilização e a integração de diversas políticas setoriais – como as de Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança –, em colaboração com diferentes setores e instituições.